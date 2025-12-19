Új rendőrségi csodafegyver: tömegesen büntethetik meg vele a szabálytalankodókat!
A magyar rendőrautókban is jól vizsgázott az automata rendszámfelismerő rendszer!
Az eszköz minden látókörébe kerülő rendszámot ellenőriz az adatbázisban és felhívja az egyenruhások figyelmét az esetleges problémákra.
Hogyha problémát lát, a rendőrök azonnali értesítést kapnak, hogy melyik járművet kell megállítaniuk.A Dombóvár térségében tesztelt eszköz az elmúlt két hét során több mint 3100 gépjármű hatósági jelzését ellenőrizte és értékelte, melynek során több mint két tucat esetben észlelt szabálytalanságot vagy jogsértést, így kimondottan hatékonynak bizonyult. A feltárt hiányosságokat követően az egyenruhások megtették a szükséges lépéseket a szabálytalankodókkal szemben. A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai bíznak abban, hogy az új eszköz hosszú távon is hatékonyan hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez és a jogsértések felderítéséhez és megelőzéséhez, illetve a sikeres teszt után jó eséllyel az ország minden táján megjelennek majd az automatizált rendszámfelismerők.