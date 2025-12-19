Új rendőrségi csodafegyver: tömegesen büntethetik meg vele a szabálytalankodókat!

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai 2025 decemberében tesztelni kezdtek egy új, a közterületi rendőri szolgálatellátást jelentős mértékben segítő mobil rendszámfelismerő rendszert. Az eszköz képes a látóterébe kerülő gépjárművek rendszámának leolvasására és azonnali lekérdezésére, akár parkolnak, akár a forgalomban közlekednek. Az eszköz a nyilvántartó rendszerekben nem csak az ellenőrzi, hogy a járművet körözik-e, hanem többek között a járműhöz tartozó műszaki adatokat, annak színét, gyártmányát, típusát, a műszaki vizsga érvényességét, valamint a forgalomból történő esetleges kivonást.

Hogyha problémát lát, a rendőrök azonnali értesítést kapnak, hogy melyik járművet kell megállítaniuk.

A Dombóvár térségében tesztelt eszköz az elmúlt két hét során több mint 3100 gépjármű hatósági jelzését ellenőrizte és értékelte, melynek során több mint két tucat esetben észlelt szabálytalanságot vagy jogsértést, így kimondottan hatékonynak bizonyult. A feltárt hiányosságokat követően az egyenruhások megtették a szükséges lépéseket a szabálytalankodókkal szemben. A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai bíznak abban, hogy az új eszköz hosszú távon is hatékonyan hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez és a jogsértések felderítéséhez és megelőzéséhez, illetve a sikeres teszt után jó eséllyel az ország minden táján megjelennek majd az automatizált rendszámfelismerők.