Újabb mérföldkövet ünnepelhet a győri Audi gyár!

Az Audi Hungaria újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett: a győri gyárban legyártották a 10 milliomodik négyhengeres EA888 R4 Otto 2.0L TFSi motort. A jubileumi motort egy harmadik generációs Audi Q3 modellbe szerelik majd be a vállalat járműgyárának szakemberei - tudatta a vállalat a nemrég kiadott közleményében.

A győri motorgyár 2005-ben indította el ennek a típusnak a gyártását, mára pedig mintegy 1 100 szakember gondoskodik a termelés folyamatosságáról. A gyártás több mint 30 000 négyzetméteren, 14 gyártósoron zajlik – ebből 12 komponenseket készítő mechanikus megmunkáló berendezés sor és egy szerelde, ahol a vállalat munkatársai felépítik a motorokat. A vállalat magas gyártási mélysége révén házon belül készül többek között a forgattyúsház, a hengerfej, a főtengely, a vezérműtengely és a hajtókar is - írták a különleges apropó kapcsán.

A négyhengeres benzinmotorcsalád öt generációja 1,8 és 2,0 literes változatokban, 110 és 245 kW (148-329 LE) közötti teljesítménnyel készül immáron 21 éve. Jelenleg a harmadik, negyedik és ötödik generáció 2,0 liter hengerűrtartalmú erőforrásai készülnek a gyártósorokon. A Győrben gyártott motorok több mint 120 motorvariációt fednek le, amelyek a Volkswagen Konszern több márkájában is megjelennek: Európától Mexikón és Indián át egészen Dél-Afrikáig és Kínáig szerelik be a motorokat az Audi- és VW konszern gépjárműgyáraiban, az Audi, Volkswagen, Škoda, Porsche és Cupra márkák modellekbe, köztük olyan típusokba, mint a Győrben gyártott Audi Q3 és Cupra Terramar - közölte a vállalat.