Végsebesség-teszten az 1.2 Puretech: vajon tudja a 200 km/órát

Kis autó, erős motorral: ez a világ kezdete óta a jó szórakozás záloga. És persze, az 1,2 literes lökettérfogat, illetve a negyedik henger hiánya elsőre aligha kecsegtet túl sok jóval, ám az 1,2 tonna alatti saját tömeg, illetve a feszesre hangolt, németes futómű mellé a 130 lóerő bőven elég. Ezt bizonyítja az alábbi videóban látható Opel Corsa is, ami ráadásul még csak nem is új autó, hanem egy közel 30 ezer kilométert futott, két és fél éves, még frissítés előtti példány.