Végsebesség-teszten az 1.2 Puretech: vajon tudja a 200 km/órát

Így teljesített padlógázon az 1,2 literes, háromhengeres turbómotor az Opel Corsa orrában

Németh Kornél 0 , , , , , , , ,

Bár az Opelnél csak simán 1.2 Turbo néven szerepelt a kínálatban, valójában mindenki tudja, hogy melyik motorról van szó: ennek a 130 lóerős változatát vitték most ki egy körre a német autópálya sebességkorlátozásoktól mentes szakaszára.

Kis autó, erős motorral: ez a világ kezdete óta a jó szórakozás záloga. És persze, az 1,2 literes lökettérfogat, illetve a negyedik henger hiánya elsőre aligha kecsegtet túl sok jóval, ám az 1,2 tonna alatti saját tömeg, illetve a feszesre hangolt, németes futómű mellé a 130 lóerő bőven elég. Ezt bizonyítja az alábbi videóban látható Opel Corsa is, ami ráadásul még csak nem is új autó, hanem egy közel 30 ezer kilométert futott, két és fél éves, még frissítés előtti példány.

