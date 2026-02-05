Videó: gyerekkel együtt lopta el az autót, majd kirakta a kisfiút egy boltnál

Járó motorral, lezáratlanul parkolt le autójával egy sülysápi bölcsőde előtt tegnap reggel egy apuka. Míg kisebbik gyermekét bevitte, a nagyobb a hátsó ülésen várt. Mire a férfi visszaért, se kocsi, se gyerek. Néhány perccel később az egyik szomszédos településen, nagyjából 5 kilométerre található kisbolt dolgozója telefonált a segélyhívóra: ott egy kisfiú, szülők nélkül. Ekkorra már a Pest vármegyei rendőrség minden közelben lévő, hadra fogható egysége úton volt az eredeti riasztásra reagálva.

A tolvaj menet közben, az út mentén kirakta a kisfiút, majd továbbhajtott a lopott kocsival a szomszédos vármegye irányába.

50 kilométerrel távolabb, egy újszászi címen a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség munkatársai megtalálták a lopott autót és a 20 éves, szentmártonkátai tolvajt is. Érdemi vallomást nem tett, azt állította, hogy a vasútállomáson vette a kocsit 50 ezerért. A rendőrség őrizetbe vette a férfit, a lopásról és az elfogásról készült felvételekből, illetve a 112-re befutott segélyhívásokból pedig az alábbi videót osztotta meg a Rendészeti Államtitkárság.