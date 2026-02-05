Videó: gyerekkel együtt lopta el az autót, majd kirakta a kisfiút egy boltnál
Bent hagyta az autóban az 5 éves fiát, gyerekkel együtt lopták el az autót
Újabb ékes példa arra, hogy miért nem szabad a gyermeket felügyelet nélkül az autóban hagyni, csak a szerencsén múlt, hogy senkinek sem esett bántódása.
A tolvaj menet közben, az út mentén kirakta a kisfiút, majd továbbhajtott a lopott kocsival a szomszédos vármegye irányába.50 kilométerrel távolabb, egy újszászi címen a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség munkatársai megtalálták a lopott autót és a 20 éves, szentmártonkátai tolvajt is. Érdemi vallomást nem tett, azt állította, hogy a vasútállomáson vette a kocsit 50 ezerért. A rendőrség őrizetbe vette a férfit, a lopásról és az elfogásról készült felvételekből, illetve a 112-re befutott segélyhívásokból pedig az alábbi videót osztotta meg a Rendészeti Államtitkárság.