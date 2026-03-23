Fejtetőn felejtett Passatot találtak az udvarban: nem fogod elhinni, hogy került oda!

Szombat reggel a Keszthelyi Rendőrkapitányságra fáradt be egy férfi, állítása szerint a Volkswagen Passat kombiját az éjszaka folyamán valaki elvitte. Pillanatokon belül kiderült, hogy ezt a konkrét autót próbálták meg előző este tíz órakor a rendőrök megállítani Gyenesdiáson. A sofőr nagy sebességgel elhajtott, megcsúszott, majd egy ingatlan udvarába csapódott, ahol fejreállt a fehér kombival. Ezt követően a sofőr lábon menekült el a rendőrök elől. A kapitányságon az egyenruhások azonban felismerték a bejelentést tevő férfit. A gyanút megerősítette egy VÉDA kapus felvétel is, amin látszott, hogy ő vezette a gépjárművet. Az 55 éves keszthelyi férfit szembesítették a bizonyítékokkal, majd beismerte, hogy senki sem lopta el az autóját, de mivel alkoholt fogyasztott, nem akart megállni a rendőröknek. Elmenekült, balesetet szenvedett, majd gyalog jutott haza, elmondása szerint ivott még egyet és lefeküdt aludni. Egy biztos: ennek az estének még évekig ihatja a levét a sofőr, hiszen az anyagi kár jelentős, illetve az összegyűjtött bírságokra sincs törzsvásárlói kedvezmény.

