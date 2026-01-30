Videó: így lángoltak a teherautóról elszabadult gázpalackok az M6-os autópályán

Az M6-os autópályán, a Fácános pihenőhelynél balesetezett egy gázpalackokat szállító teherautó. A pótkocsi megbillent, arról 60, kalodákba rendezett acetiléngáz-palack esett le és szóródott szét a sztrádán. Több palack ki is gyulladt, az autópályát mindkét oldalon órákra teljes szélességében le kellett zárni. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település tűzoltói oltották, hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze tizenhármat kilőtt. Nagyjából hat óra elteltével az utolsó palackot is kiégették, miközben a rajok folyamatosan ellenőrizték és hőkamerával monitorozták a hőmérsékletüket. A káreset felszámolásában 47 hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó vett részt 16 járművel. A közvetlen életveszély elhárítását videofelvételekkel is dokumentálták, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán tettek közzé, a felvételeket alább láthatjátok.