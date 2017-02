SEAT Ateca 1.0 TSI Eco Style Wave teszt

1.0 TSI-vel még nem próbáltuk a spanyol gyár első szabadidő-autóját, hát megnéztük mire képes a kisebb benzines

Nem először. Már járt nálunk a SEAT első (valódi) szabadidő-autója, akkor viszont a négyhengeres 1.4 TSI-vel vallott az Ateca. Bár a felszereltség ugyanaz, tehát Style Wave, a képlet mégis teljesen más a legkisebb benzinesével. Gyönyörű reflexezüst metál fényezéssel, 17 colos könnyűfém felnikkel, az egyik legszebb rajzolatú LED-es fényszórókkal, de ami még fontosabb, a legkisebbnek számító háromhengeres, 1,0 literes TSI erőforrással próbáltam a SEAT első SUV-ját, ami jelen motorral csak elsőkerék-hajtással rendelhető. Tipikus SUV-képlet, az Ateca mégis az aszfaltról letérve lepett meg igazán.

Szemből kifejezetten határozott kiállású, szélesen domborodik, hátulról már szerényebb. Akármelyik VW-csoportos SUV lehetne

Tényleg kompakt. Nem véletlenül lett Autobest-díjas 2016 végén az Ateca, ezzel megelőzve a Peugeot 3008-at és a Toyota C-HR-t is. Az európai újságírókból álló zsűri az Atecát tartotta a legjobb vételnek a mostani európai SUV kínálatból. Szögletes formáival, arányaival érzésre definiálja, hogy mit is jelent kompakt SUV-nak lenni ma. Nem túl hosszú, nem túl széles, bárhol bármikor elfértem vele, a városi forgataggal is könnyedén elboldogult, ahogy a városon kívül, a terepen sem veszett el. Nem túl feltűnő, mégis jó ránézni. Épp elég terepjárós, a körbefutó műanyagozát néhol ezüstszínű elemekkel törtek, vagy inkább vadítottak. A Volkswagen-rokonság szembetűnő, a szokásos SEAT-formákat hozza kívül-belül. Alapjául a jól ismert MQB padlólemez szolgált, így sok újdonságot itt sem érdemes keresni.

Tipikus SEAT-beltér, sok újdonsággal nem kecsegtet, mégis praktikus, átgondolt. A VW-filozófiát érvényesítve minden vonal vezet valahová, minden okkal lett betervezve

Olcsó érzetűek az ülések, ám az ülőlapmélyedések mégis egész jó tartást adnak. A hátsó lábtér érzésre pont elég, a mért 26 centivel az egyik legjobbnak számít

Szuper felszereltség. A beltér egyszerűnek tűnik, a funkciónak, a szabályszerűségnek szenteltek alá mindent. Az anyagok minősége a kategória által diktált, néhol puha, néhol keményebb műanyagok, olcsónak tűnnek, de nem is akarnak mások lenni. A Style Wave felszereltség közel 1 milliós felárat jelent az alapnak számító Reference felett. Ezért viszont igen gazdag ellátmányt kapunk már, például vészfékasszisztenst gyalogosvédelemmel, LED-es fényszórókat és hátsó lámpákat, kanyarkövetős ködfényszórókat, gurulásgátlót, háromfokozatú ülésfűtést az első ülésekre, minden ablakhoz elektromos mozgatást, stop-start rendszert, tempomatot vagy épp parkolóradart. Legutóbbi hasznos grafikával segít nekünk a parkolás alatt, olyan jól teszi a dolgát, hogy a tolatókamerát sem érezzük szükségesnek. Műszerfalának közepén 8 colos érintőképernyő, rajta nagyszerű felbontású és gyors rendszer, navigáció ezen a szinten még pont nem jár. A legtöbb dolgot tehát megkapjuk, amit a mindennapi használathoz elvárunk. A középkonzol elején telefontartó, rögtön két USB és egy 12 V-os csatlakozóval, karunk alatt két pohártartó és egy érces-fémes hangon nyíló könyöklő kapott helyet.

510 literes a csomagtér, a támlák a csomagtérből távirányítással is dönthetők. A hátsó üléssor középső része kihajtható könyöklőt is kapott, de ha akarjuk, egy vájaton keresztül a csomagteret is elérjük

Praktikus elrendezésű a középkonzol, a hagyományos kéziféket mellőzi, de zseniális találmány az elektronikus rögzítőfék. Így lámpánál, illetve lejtőről vagy emelkedőn elinduláskor sem szükséges a féken állnunk

Kulturált háromhengeres. Meg kell hagyni városban valóban sallangmentesen dolgozik az Ateca háromhengerese. Ez persze inkább pozitív egy városi terepjáró esetében. A háromhengeresség ellenére meglepően halk. Csak nehezen, pörgetéssel lehet hangot kicsikarni belőle, de az nekünk se, neki se esik jól. Jobb csendben utazni, ha már az Atecával könnyű ezt megtenni. Váltója precíz, de erővel veszi be a gangokat, de így is simábban, mint például az Opel váltói. Felváltást 1750 fordulat/perc környékén kér, de akkor még bőven a rezonáló tartományban vagyunk, úgy nem lehet haladni vele. 2000 fordulat/perc felett valamivel élénkebb, bár igazán aktív kipörgetéssel se tud lenni, a turbó többet segíthetne neki. A 115 lóerejét csak 5000/perc fordulat felett adja le, ezért is érződhet nehézkesnek. Persze városba minek több erő? Ám aki a könnyedebb haladást szereti, annak ez kevésnek fog bizonyulni. Étvágya nem túlzó, könnyedén 7 liter alá vihető, a teljes tesztfogyasztás − télen és zömében városi használattal − végül 7,9 liter/100 km lett.

1205 kilósként nem mondható nehéz SUV-nak az Ateca, nem olyan fürge, mint az 1.4 TSI, de ez is jól viszi. Legnagyobb előnye talán, hogy nagyon halk

Nem is olyan ingerszegény? Még a 115 lóerő és a mindössze elsőkerék-hajtás is elég volt ahhoz, hogy havas dombokat másszunk. Göcsörtös részeken sem akadt el, a rugózása, a futása megmaradt hibátlannak a földes utakon is. A futómű külön dicséretet érdemel. Bár kissé hiperaktív, folyamatosan mozog, nagyon halkan hallható a kerekek mozgása, a fekvőrendőröket például észre sem venni vele. Kirugózik bármilyen hibát, egész puha, mégis élvezhető a futás. Nem mondom, hogy nem mosolyogtam végig az erdei utakat, mert hazudnék. Tud ez a SUV élmény is lenni, csak kéne alá az a bizonyos összkerékhajtás és még egy kis erő. Persze tudom, ez a városba született, főleg ebben a felállásban.

Elhagyatott földutakon sem panaszkodott egy percre sem. Mindenféle galiba nélkül kelt át a dombokon és a járdamászó-képességet is kimaxolja

Mozgásban is mutatós. Ezres turbósával is elcammog, nem is rossz fogyasztási adatok mellett, de erősebb motorral teljesedhet ki igazán az Ateca

Józan döntés. Akárhonnan nézzük, ár-érték arányban elég jónak mondható az Ateca. A SEAT-nak sikerült a hazai viszonyoknak megfelelően beárazni. Az általunk tesztelt 1.0 TSI a 6 sebességes kézivel és az elég gazdagnak mondható Style Wave felszereltségben 6 342 930 Ft listaáron. Nekünk extraként külső fekete dizájn, volánpörgetős parkolássegéd és Praktikum csomag is járt, amik kicsivel több mint 600 ezer forintos extratételt jelentenek. Mondhatni olcsón, de legfőképp hasznos kiegészítőkkel szerelhetjük fel az Atecát. Akinek az ezres turbós ereje mégsem lenne elég, kevesebb mint 400 000 Ft felártól indul a henger-lekapcsolós 1.4 TSI − ugyanígy elsőkerék-hajtás, manuális váltó felállásban, ráadásul az már rendelhető összkerékhajtással. Motortol függetlenül jó érzés viszont, hogy magabiztosan térhetünk le az aszfaltról, ahogy az is, hogy egy már kiforrott konstrukciót ajánlanak az anyacég testvérmodelljénél is jóval olcsóbban, egy alapvetően túltelített szegmensben.

Ügyes SUV az Ateca, ár-érték arányban mindenképp a szegmens egyik legjobbja, okkal Autobest-díjas

Értékelés

Pozitív Halk háromhengeres, nagyszerű futómű, jó felbontású és gyors infotainment, kényelmes beltér, jó ár-érték arány, határozott viselkedés terepen is Negatív Gyenge motor, nehézkes váltó, fogyasztásával is elvérzik négyhengeres társával szemben

Árak

Tesztmodell alapára 6 342 930 Ft (2017. február 2.) Tesztmodell ára 6 966 360 Ft (2017. február 2.)

Tovább a műszaki adatokhoz