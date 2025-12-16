Beárazták itthon a frissített Dacia Sanderót! Továbbra is az egyik legolcsóbb új autó!

A frissítés után is az egyik legolcsóbb új autó marad Magyarországon a Dacia Sandero! Íme a pontos ára!

Megérkezett hazánkba a ráncfelvarrott Dacia Sandero, amely továbbra is a magyar újautó-piac egyik legolcsóbb alternatívája lesz. DE mennyi az annyi? Máris mutatjuk!

Októberben mutatta be a Dacia a frissített modellpalettáját, amelynek részeként az egész kontinens egyik legkelendőbb modellje, a Sandero is megújult. Az átszabott külső mellett az utastérben is fontos módosítások történtek - ezekről itt írtunk bővebben. A Dacia nemrég közzétette a ráncfelvarrott Sandero részletes árlistáját. Ez alapján kétféle hajtáslánccal és kétféle felszereltséggel lesz rendelhető az újdonság. A belépő szintet az "SCe 65" névre keresztelt rendszer jelenti. Az 1,0 literes, háromhengeres benzines erőforrás 66 lóerős teljesítményt és 95 newtonméteres nyomatékot kínál 16,7 másodperces 0-100 km/órával, valamint 158 km/órás végsebességgel. Ennél viszont talán fontosabb, hogy a Dacia szerint a Sandero fogyasztása 5,4 l/100 km környékén alakulhat. Ezt a verziót kizárólag az essential csomaggal lehet konfigurálni, amelynek indulóára 5 999 000 forint, ezzel pedig az egyik legolcsóbb új autó ma Magyarországon. Aki viszont ezzel nem elégszik meg, annak ott az expression felszereltséggel a "TCe100". Ahogyan a névből sejtető, ez esetben már 100 lóerővel lehet gazdálkodni, 200 newtonméteres nyomatékkal, de a benzinmotor továbbra is 1,0 literes, három dugattyúval. A potensebb Sandero végsebessége 180 km/óra, a 0-100 km/órás sprintje 9,7 szekundum, ellenben a fogyasztása a brosúra szerint megegyezik a belépő szintű változatéval, vagyis 5,4 liter. Ennek alapára 6 499 000 forint. Extrákból nincs túl sok. A legdrágább tétel a metálfényezés, amelyért 210 ezer forintot számítanak fel, de a vonóhorog a közel 185 ezer forintos felárával is a borsosabb árú kiegészítők közé tartozik.

