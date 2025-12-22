Beárazták itthon is a minden eddiginél erősebb GTI Golfot!

60 lóerővel tud többet az alap GTI Golfnál, 25 lóerővel tud többet a Clubsportnál, ezáltal minden idők legerősebb, sorozatgyártott GTI Golfja a típus félévszázados jubileumát ünneplő Edition 50. Mindez a magyarországi árán is látszik: bár a Volkswagen 2 millió forintos árkedvezményt ad a GTE, a GTI és az R sportváltozatokra is a Golf esetében, még ezzel a kedvezménnyel is 16 577 050 forint az alapára az ünnepi GTI-nek.
Mindez leginkább azért érdekes, mert a még erősebb, 333 lóerős, ráadásul mind a négy kereket tekerő R változat ennél olcsóbb, a kétmilliós kedvezménnyel akár 16 541 490 forinttól hazavihető. A motor az összes GTI, illetve az R változat esetében is ugyanaz a jól bevált, 2,0 literes, négyhengeres TSI, illetve a váltó is minden említett esetben hétfokozatú DSG. Ha kíváncsi vagy további részletekre a különkiadásról, akkor ide kattintva egy korábbi cikkünkben
minden szükséges információt megtalálsz a GTI Edition 50-ről.