Dögös harmincas? Mazda CX-30

Az Emil Frey tesztparkjában már elérhető az új CX-30

A símulékonyság a kulcsszó és ez nem csak a Mazda formatervére igaz, hanem a márka filozófiájára is. Olyan autót építenek, amit garantáltan el is fognak tudni adni, a vevők vágya mindennél fontosabb. A potenciális vásárlók pedig crossovert szeretnének, hiába csinos az új 3-as, ha magasabban szeretnek ülni, többet akarnak látni az előttük lévő útból, kényelmesebben szeretnének beszállni és egy picit mutatósabb gépet is szeretnének kapni a pénzükért.

A CX-30 most egy különös modell a Mazdánál, crossovereik között egy érdekes kompromisszum a nem szokványos külső és a használható méretek tekintetében.

Krómozott kontúrt kaphatnak az oldalablakok, ehhez kell a Style csomag

Igazi városi crossover, az emelt hasmagasság miatt nem kell félni a padkáktól

Tengelytávolsága rövidebb, mint egy 3-asé, belül mégsem érezni kisebbnek és csomagtere is 430 literes alapesetben, vagyis családinak is abszolút beválhat.Mégiscsak a külső az egyik legfontosabb szempont a Mazdánál, a Kodo dizájn második generációja most kellemesnek hat, és van egy olyan tippünk, hogy nehezen fog öregedni. Javarészt a 3-asról ismerősek a vonásai, a karosszéria körvonalai is inkább egy hagyományos csapotthátút adnak, mintsem az egyszerű, bakancs formájú crossover dizájnt, mint a CX-5. Robusztusságát fényezetlen műanyag szoknyái és kerékjárati ívei adják, a kontraszt így nagyon erős a kisimult felső és a borostás, favágó stílusú alsó részeivel.

A Mazda Emil Frey Soul Red Crystal fényezésű tesztautója legjobb arcát mutatja.

Jelentős a króm használata, de nem tűnik túlzónak, a lámpák mindenképp ledesek, felárért adaptívak is lehetnek

A szín már akkor egybeforrt a Mazdával, amikor a Kodo dizájn megjelent, ezért hívják sokan Kodo bordónak, vagy Mazda pirosnak, tény, hogy a legjobb választás hozzá.Némileg változtattak a Mazdánál a felszereltség struktúráján, korábban meghatározott szinteken voltak elérhetőek az autók, az új 3-as és CX-30 viszont már tetszőleges felszereltséget is kaphat az alap csomagok felett. Ugyanakkor már alapból is jelentősen jobban felszerelt, mint a kategóriatársak. A CX-30 is szériában kap ledes első és hátsó fényszórókat, valamint projektoros, egyenesen a szélvédőre vetítő head-up kijelzőt. Mindenképp jár adaptív, távolságtartós tempomat, vészfékrásegítés, sávtartó asszisztens, automata távfénykapcsolás, navigáció és táblafelismerő rendszer, emelkedőn elindulást segítő és fáradtságfigyelő is, valamint városi vészfékezőrendszer gyalogosfelismerővel.

A gazdag alapfelszereltség része továbbá a holttérfigyelő rendszer is, melyet hátsó keresztirányú-forgalomfigyelővel egészítettek ki.

Sötét, de így is izgalmas tud lenni a beltér, főleg a sötétbarna bőrözött betétekkel

Ízlésesek a részletek, szép és minőségi a kidolgozás

A kényelmi funkciókat magasságban is állítható utasülés, kulcs nélküli indítás és 8,8 colos kijelzővel szerelt multimédiás fejegység elégíti ki.Plus felszereltségi szinttől járnak a 18-as felnik, a kétzónás klíma és a fűthető ülések, valamint a fűthető kormány is, de leginkább a tolatókamera miatt éri meg. Szintén a Plus esetén jár a motoros csomagtérnyitás, ami a kategóriához képest meglehetősen lassan nyitja a fedelet, ugyanakkor kényelem szempontjából sokat javít az érzeten. Az újdonság az öt további, külön rendelhető csomagban rejlik, az egyik ilyen a napfénytető, a másik kettő pedig a Sound és a Style, előbbi 12 hangszórós, szép hangzású Bose hifivel dobja fel a CX-30-at. A Style csomag ad adaptív ledes főfényszórót, sötétített ablakokat és látványosabb belső elemeket, a Luxury bőrülést, elektromos ülésállítást és automatán behajló külső tükröket - többek között.

A Safety csomag tartalmazza a Mazda legfrissebb vezetéstámogató rendszereit.

Mindenképp van navigáció, head-up display, radaros tempomat és automata váltóhoz menetmódválasztó

Szűkösnek tűnhet, de hátul is elég a hely, elöl főleg a 3-ashoz képest tűnhet szűknek a fejtér

A kibővített, kamera alapú fáradságfigyelőt, első keresztirányú forgalomfigyelőt és a kibővített hátsót, valamint a fejlettebb városi vészfékasszisztenst.

Motorok tekintetében a CX-30 esetén is az új Skyaktiv-X a legérdekesebb, használat tekintetében viszont az alap G122 is kellemes választásnak tűnhet.

Csomagtere 430 literes, az ajtó elektromosan is mozoghat, motorja klasszikus szívó benzines

Játékosan, de elegánsan futnak rajta az árnyékok, a Soul Red Crystal fényezés áll neki a legjobban

A Mazda szívómotor konstrukciói nem véletlenül népszerűek, ebben a kategóriában nemhogy nem jellemző, de más márkánál nincs is szívómotor. Ha említenünk kéne konkurenst, csak a Subaru XV jöhetne szóba, de az mindenképp összkerékhajtású, a CX-30-hoz viszont csak rendelhető, ugyanakkor hamarosan már a 150 lóerős motor is érkezik, csak összkerékhajtással. A G122 egy klasszikus szívó benzinmotor. Kétliteres, ami úgy teljesíti a mai károsanyag-kibocsátási normákat, hogy teljesen ellentmond a downsizingnak, vagy a turbónak, ezzel a hagyományos konstrukciókat előnyben részesítő vevőknek kedvezve. Az Emil Frey tesztautója automataváltós, a hatfokozatú bolygóműves szerkezet népszerű a vásárlók körében. Gyorsan is kapcsol, valójában észrevétlenül teszi a dolgát, akadásmentesen vezeti át a teljesítményt váltáskor is, igazán pihentető vele a CX-30 vezetése.Klasszikus szívómotorként forgatni kell a teljesítmény eléréséhez, a 122 lóerőt 6000-es fordulatnál adja le, csúcsnyomatékát pedig 4000-nél. Ezzel szemben, főleg a váltónak köszönhetően már induláskor is kellőképpen erősnek érződik, nem küzd a városi forgalomban, de előzésekhez, gyorsításokhoz másként kell hozzáállni, mint a legtöbb új autónál. Hagyni kell időt, hogy felpöröghessen, ebben egyébként megvan a klasszikus autózás érzete, magasabb tartományokban pedig a dinamikus mozgás. Városi közlekedés mellett kimondottan kellemes élmény a Mazda egyedülálló stop-start rendszere, mely indítózás, vagy berántás nélkül indítja újra a motort, a folyamat szinte észrevehetetlen. Emellett pedig már a CX-30 is mindenképp mild-hybrid technológiával készül az ideális károsanyagkibocsátás és fogyasztás elérése érdekében. Magasabban ülünk, mint a 3-asban, de nem jelentősen, esetleg a fejtér tűnhet szűkebbnek a lendületes tetőív miatt. Kiváló minőségűek a kárpitok és a kezelőszervek felületei, a kormány fogása is remek, az összeszereltség is nagyon jó érzetet kelt.

Igaz rá ugyanaz, ami a 3-asra, hogy átjárja egyfajta súlyozott érzet mindenét, amitől komoly hatása lesz.

Vagány, elegáns, és főleg érdekes a külső, közben pedig egy hagyományos értelemben is vehető autó a CX-30

Árak Tesztmodell alapára 7 674 900 Ft (2019.12.03.) Tesztautó ára 10 748 000 Ft (2019.12.03.)

Műszaki adatok Hengerűrtartalom: 1998 cm3 Teljesítmény: 90 kW (122 LE) 6000 1/min-nél Nyomaték: 213 Nm 4000 1/min-nél Gyorsulás 100 km/h-ra: 11,2 s Végsebesség: 186 km/h Gyári vegyes fogyasztás: 6,6-8,7 l/100km Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4395 mm Szélesség: 1795 mm Magasság: 1540 mm Saját tömeg: 1424 kg Össztömeg: 2013 kg Terhelhetőség: 589 kg Tengelytáv: 2655 mm Karosszéria-kivitel: crossover Csomagtér: 430-1406 l Motor és váltó Motor: Benzin Motorosztály: Euro6 Hengerűrtartalom: 1998 cm3 Hengerek/szelepek száma: 4/16 Sebességváltó: automata/6 Nyomaték: 213 Nm 4000 1/min-nél Teljesítmény: 90 kW (122 LE) 6000 1/min-nél Menetteljesítmény Végsebesség: 186 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 11,2 s CO 2 -kibocsátás: 151 g/km Gyári vegyes fogyasztás: 6,6-8,7 l/100km

Kicsivel több mint 7,6 milliós alapára bőséges kezdő felszereltségét tekintve korrekt, ám a tesztautó ára közelebb került a 11 millióhoz. Ezért egy, a kategóriához képest jelentősen kirívóbb formatervű és egészen más vezetési élményt adó autót kap, aki beleszeret, ami valljuk be, nem nehéz. Ha kipróbálnád ezt az autót, keresd bátran az Emil Frey Mazda szalonjában!