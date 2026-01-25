Durván letarolta ezt a szegmenst a BYD Európában, íme a legkelendőbb plug-in hibridek!

Az európai újatuó-piacon a legkelendőbb 10 PHEV modellből 3 is kínai gyártmány volt

Gorzás Gergő 0 , , , , , , , ,

Toronymagasan egy kínai típus lett 2025-ben a legkelendőbb konnektoros hibrid Európában, de ezt leszámítva is akadnak érdekességek az élmezőnyben.

Mindent egybevetve 1 273 180 konnektoros hibridet vettek nyilvántartásba 2025-ben Európában, ez pedig 33,5 százalékos növekedés két évvel ezelőtthöz képest - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A modellek rangsorában a BYD Seal U (DM-i) toronymagasan győzött, hiszen egyedül a kínaiak SUV-ja tudott 70 ezer példány fölé menni, míg a második VW Tiguanból "csak" 65 899 fogyott. A dobogó alsó fokán az ugyancsak ázsiai kézben lévő Volvo PHEV-je, az XC60 zárt. A top 5-be a fent említetteken kívül a Ford Kuga és a Mercedes GLC fértek oda. Szintén feltűnik az első tízben a Toyota C-HR, a Jaecoo 7-es, az MG HS, valamint a Škoda Kodiaq.
Típus Eladott példányszám 2025-ben (db) változás 2024-hez képest (%)
1. BYD Seal U (DM-i) 72 667 +1015,2
2. Volkswagen Tiguan 65 899 +177,9
3. Volvo XC60 60 088 -1,4
4. Ford Kuga 41 983 -3,8
5. Mercedes GLC 38 810 -7,8
6. Toyota C-HR 37 383 +144,2
7. BMW X1 37 366 -7,9
8. Jaecoo 7 33 192 +20 516,1
9. MG HS 66 802 +222,9
10. Skoda Kodiaq 28 982 +247,0%

