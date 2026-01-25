Durván letarolta ezt a szegmenst a BYD Európában, íme a legkelendőbb plug-in hibridek!

Típus Eladott példányszám 2025-ben (db) változás 2024-hez képest (%) 1. BYD Seal U (DM-i) 72 667 +1015,2 2. Volkswagen Tiguan 65 899 +177,9 3. Volvo XC60 60 088 -1,4 4. Ford Kuga 41 983 -3,8 5. Mercedes GLC 38 810 -7,8 6. Toyota C-HR 37 383 +144,2 7. BMW X1 37 366 -7,9 8. Jaecoo 7 33 192 +20 516,1 9. MG HS 66 802 +222,9 10. Skoda Kodiaq 28 982 +247,0%

Mindent egybevetve 1 273 180 konnektoros hibridet vettek nyilvántartásba 2025-ben Európában, ez pedig 33,5 százalékos növekedés két évvel ezelőtthöz képest - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A modellek rangsorában a BYD Seal U (DM-i) toronymagasan győzött, hiszen egyedül a kínaiak SUV-ja tudott 70 ezer példány fölé menni, míg a második VW Tiguanból "csak" 65 899 fogyott. A dobogó alsó fokán az ugyancsak ázsiai kézben lévő Volvo PHEV-je, az XC60 zárt. A top 5-be a fent említetteken kívül a Ford Kuga és a Mercedes GLC fértek oda. Szintén feltűnik az első tízben a Toyota C-HR, a Jaecoo 7-es, az MG HS, valamint a Škoda Kodiaq.