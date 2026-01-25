Durván letarolta ezt a szegmenst a BYD Európában, íme a legkelendőbb plug-in hibridek!

Toronymagasan egy kínai típus lett 2025-ben a legkelendőbb konnektoros hibrid Európában, de ezt leszámítva is akadnak érdekességek az élmezőnyben.
Mindent egybevetve 1 273 180 konnektoros hibridet vettek nyilvántartásba 2025-ben Európában, ez pedig 33,5 százalékos növekedés két évvel ezelőtthöz képest - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A modellek rangsorában a BYD Seal U (DM-i) toronymagasan győzött, hiszen egyedül a kínaiak SUV-ja tudott 70 ezer példány fölé menni, míg a második VW Tiguanból "csak" 65 899 fogyott. A dobogó alsó fokán az ugyancsak ázsiai kézben lévő Volvo PHEV-je, az XC60 zárt. A top 5-be a fent említetteken kívül a Ford Kuga és a Mercedes GLC fértek oda. Szintén feltűnik az első tízben a Toyota C-HR, a Jaecoo 7-es, az MG HS, valamint a Škoda Kodiaq.