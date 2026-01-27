„Én, a sebesség…” – Megéri 110 km/órával autópályázni?

A múlt hónap egyik hetében 6 alkalommal autóztam végig oda-vissza az M5-öst, ezen felül nagyjából 500 kilométert tettem meg az M1-es és M3-as autópályákon. Ezeknek az utaknak a jelentős részében magam vezettem, felváltva tempomat nélküli, tempomatos és távolságtartós, illetve sávtartós tempomattal szerelt autókat. Amikor nem én vezettem, akkor a gyakorlott autópályázók mellett egy olyan, friss jogsis sofőrhöz is szerencsém volt, aki életében először vezetett autópályán, mikor együtt utaztunk, illetve nagyjából 350 kilométert konvojban tettünk meg.

Azon a héten döntöttem el, hogy ezt a cikket meg kell írni, hiszen a tapasztalat egyértelműen azt mutatja, hogy szükség van rá.

Főleg, hogy ezzel nem csak azoknak lehet némi támpontot adni, akik a jogosítványuk megszerzése előtt, vagy akár azt követően évekig egyáltalán nem találkoztak az autópályával a volán mögött, hanem azoknak is, akik már régóta járják a kétszer két sávot. Részben azért, mert a hazai autópályákon az elmélet és a gyakorlat esetenként nagyon messze áll egymástól, részben pedig azért, mert sokan már annyit autópályáztak, hogy ez vált természetessé számukra.Az első és legfontosabb feladat a megfelelő sebesség megválasztása, ami a kezdő sofőrök számára jóval kevesebb félelmetes helyzetet teremt majd, a gyakorlottabbaknak pedig segíthet csökkenteni a fogyasztást és a stresszt, illetve hozzájárulhat, hogy kiszámíthatóbb idő alatt, és jóval kipihentebben érkezzenek meg a céljukhoz.

Az autópályán ehhez egy tartósan, akár az egész út során hozható sebességet kell választani, vagyis el kell kerülni a felesleges lassításokat és gyorsításokat.

Ez azonban egyáltalán nem egyszerű feladat. A fő probléma, hogy nem vagy egyedül a pályán, így mindig, mindenkihez alkalmazkodnod kell. Ezért a rosszul megválasztott sebesség rengeteg extra manőverhez és stresszhez vezet. Ha azonban sikerül felvenned a forgalom tempóját, akkor erre a sebességre beállva jóval kevesebbszer kell alkalmazkodnod a többiekhez, hiszen nem távolodnak tőled és nem is közelednek hozzád, így nem is lesztek útban egymásnak. Persze, a forgalom tempója minden egyes út, akár minden egybefüggő útszakasz során változik, befolyásolják az időjárási viszonyok, a forgalom sűrűsége, illetve még az üres szerencse is. Ennek ellenére az a tapasztalatom, hogy a legegyenletesebb haladást általában (az autód sebességmérőjének pontatlanságával is számolva) 130 és 135 km/óra közötti, illetve 90-100 km/óra közötti tartományokban lehet elérni. Személyes preferencia alapján az előbbit javaslom, ám amennyiben tisztában vagy vele, hogy az adott sebességnél mire kell figyelni, úgy mindkét módon lehetséges biztonságosan közlekedni. A két ajánlott sebességtartományra azonban teljesen különböző íratlan szabályok vonatkoznak.Nem véletlenül alakult ki ez a két "ideális" tartomány. Aki ismeri a KRESZ tartalmát, az tudja, hogy az első javaslatom nagyon közel áll a megengedett maximális sebességhez, ezt pedig rengetegen egyszerre értelmezik minimumként is. Ők azok, akik mindenhol annyival mennek, amennyivel legfeljebb lehet, rosszabb esetben pontosan annyival, amennyiért még nem jön a csekk. Éppen emiatt vesz le rengeteg terhet a válladról, ha te is a megengedett legmagasabb sebesség környékén választod meg a tempódat a közlekedéshez. Ezt a tempót tartva - néhány renitens kivételtől eltekintve - nem lesz nálad gyorsabb szereplő a pályán, így jóval kevesebbszer kell a mögötted gyorsabban érkező autósokhoz alkalmazkodnod, mondjuk egy kamion, vagy egy lassabban haladó jármű kikerülésekor. Triviálisnak tűnhet, hogy menj annyival, amennyivel szabad, illetve amennyivel mindenki más is közlekedik, ám ez sokaknak mégsem sikerül. Sajnos rengetegen akadnak, akik a 110-120 km/órás tempót már csak azért is biztonságosabbnak tartják, mert lassabban közlekednek, ám ez ebben a helyzetben csak nagyon ritkán jelent valódi előnyt. Nézzünk erre egy példát.Ha 110 km/órával közlekedsz, akkor - akárcsak 130 km/órás tempó esetén - legtöbbször a belső sávban tudod tartani a választott tempódat, hiszen a teherforgalom nálad jelentősen lassabban, az autód órája szerint 90 és 100 km/óra között halad, így folyamatosan előzni kényszerülsz majd. A kötelező jobbra tartás miatt azonban vissza kell sorolnod minden egyes alkalommal, amikor erre szabályos követési távolság megtartása mellett lehetőséged nyílik. Akkor is, ha nem jön mögötted senki, aki éppen gyorsabban haladna, ám tapasztalatból írom, hogy szinte mindig "útban leszel" valakinek a belsőben 110 km/órával. Éppen ezért amikor a külső sávban, szabályosan haladsz, akkor is folyamatosan haladnak majd el melletted a gyorsabb járművek. Ha tehát utoléred a következő kamiont, akkor nem csak arra kell majd figyelned, hogy előtted mi van, hanem folyamatosan nézned kell a tükröt is, hogy mikor válik szabaddá a sáv, mikor sorolhatsz be, hiszen sávváltáskor annak van elsőbbsége, akik már az általad óhajtott sávban közlekedik. Ha eközben utoléred a lassabban haladót magad előtt, akkor neked is lassítanod kell (miközben folyamatosan figyelsz hátra továbbra is), majd amikor végre szabad a belső sáv, akkor előzés közben kell visszagyorsítanod 110 km/órára.Ez rengeteg extra koncentrációt igényel, jelentős ideig kell kamionok mögött lassabban haladnod a tervezettnél, így később érsz a célodhoz, illetve a folyamatos gyorsítások és lassítások miatt az autód fogyasztása is jelentősen megnő! Annak ellenére, hogy tökéletes sebességtartásnál valóban takarékosabb lenne 110 km/órával közlekedni, a lendület folyamatos elvesztésével és visszaszerzésével akár nagyjából ugyanannyi, vagy talán még több is lehet az autó fogyasztása. Ha ellenben felveszed a forgalom tempóját, akkor elméletben minden egyes előzésnél szabad lesz a sáv, ahová érkeznél: belenézel a tükörbe, nem közeledik senki, index, besorolás, előzés, visszaindex, kisorolás, miközben egy pillanatra sem mozdítottad el a gázpedált az eredeti állásából.A forgalom tempójánál gyorsabban sem érdemes azonban haladni, ugyanis akiknek 110 km/óránála belső sávban, azok 150 km/órás tempóval haladva neked lesznek folyamatosan. Ezért ismételten folyamatos lassításokra és gyorsításokra kényszerülsz majd, és a legtöbb esetben ugyanúgy 130 km/órával fogsz haladni mint a többiek, csak éppen folyamatosan azt figyelve és azon stresszelve, hogy mikor tudsz már haladni. Tipikus példája ez aesetének: ha túl sokan vannak útban neked az autópályán, akkor nem biztos, hogy mindenki mással van a probléma.A másik, nyugodt utazást eredményező lehetőség az óra szerinti 90-100 km/óra közötti tartomány felvétele, azaz a teherforgalom sebessége. Ekkor a külső sávot célzod meg, hiszen elméletben - ismételten néhány zavaró kivételtől eltekintve - senki sem fog jelentősen lassabban haladni nálad. Ilyenkor még többen fognak folyamatosan előzni a belső sávban, ám szinte sohasem kell besorolással és előzéssel foglalkoznod, ezért nem lesztek útban egymásnak. Tagadhatatlanul ez a legtakarékosabb módja az autópályázásnak, ám ekkor rengeteg olyan tényezőre kell figyelni, amelyre 130 km/óra környékén nem kellene. Ilyen például, hogy, mivel a kamionosoknak pontosan megtervezett időben kell odaérniük a céljukhoz, nem szórakozásból vannak az utakon, nem szabad feltartani őket.

És hiába tudod jól a KRESZ-tanfolyamról, hogy a kamionok legnagyobb megengedett sebessége a magyarországi autópályákon 80 km/h, a valóság az, hogy szinte minden sofőr az elektronikus tiltásra, a te autód órája szerint 90-95 km/h-ra áll be, a hatóság pedig ezt hallgatólagosan tudomásul is veszi.

Ha te mégis ennél lassabb vagy a sztrádán, magadat kevered bajba. Az általános főszabály szerint ugyan a nagyobb teherautók és kamionok Magyarországon nem előzhetnek nap közben az irányonként legfeljebb kétsávos autópályákon és autóutakon, ennek ellenére, ha feltartod őket, mert mondjuk takarékossági okokból csak az órád szerinti 90, valójában 85 km/óra körül közlekedsz, akkor meg fognak előzni. Az sem kizárt, hogy több kamion közé kerülsz,, ami sokak számára az egyik legfélelmetesebb érzés az autópályán. Szintén fontos, hogy kamionostempóban autózva is is tarts megfelelő követési távolságot, ami legalább egy, de inkább másfél kamion hossza közted és az előtted haladó között. Egyrészről, hogy időben észre tudd venni a különböző táblákat, másrészről hogy időben meg tudj állni, ha baj van, harmadrészről pedig, hogy akár egy teherautót is be tudj engedni magad elé, ha kell, hiszen az adott tempónál erre is szükség lehet.A számszerűsített sebességtartományokat a leggyakoribb tapasztalataim szerinti iránymutatásként írtam, a forgalom pontos tempóját mindig az adott helyzet értelmezéséből kell kikövetkeztetned. A cél, hogy a lehető legkevesebben legyenek, és ezzel egy időben te is a lehető legkevesebb közlekedőt tartsd fel. A végletekig leegyszerűsítve tehát menj annyival, mint mindenki más. Ha kezdőként tudatosan figyelsz erre, akkor szinte azonnal nagyobb biztonságban fogod magad érezni a pályán a megfelelő sebességgel haladva, hiszen jóval kevesebblesz körülötted. Ha pedig van már gyakorlatod, és úgy érzed, hogy mindig, mindenhol gyorsabb és/vagy lassabb autókra kell figyelned, akkor érdemes egyszer kipróbálnod, hogy milyen érzés annyival menni, mint mindenki más, valószínűleg te sem fogod megbánni. A helyes sebesség megválasztása azonban még csak a jéghegy csúcsa; legalább ennyire fontos a biztonságos autópályázáshoz a követési távolság írott és íratlan szabályainak ismerete, a biztonságos sávváltás módszerének elsajátítása, illetve a felkészülés a leggyakrabban előforduló különleges veszélyforrásokra, például a dugókra, a rendhagyó időjárási jelenségekre és a jellemző veszélyes helyzetekre.