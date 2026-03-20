Frissült a Lexus buszlimuzinja, íme a legfontosabb újdonságok!

A japán gyártó nem klasszikus értelemben vett modellfrissítést hajtott végre: a külső változtatások minimálisak, a hangsúly egyértelműen az utastér finomhangolásán és a komfort további növelésén van.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A 2026-os modellévre érkező frissítések közé tartoznak az új, az ajtók alsó részébe integrált kilépőfények, amelyek a beszállást segítik sötétben, különösen a tolóajtós kialakítás miatt. Az utastérben módosították a hátsó hűtőrekeszt is: az új elválasztó rendszer stabilabban rögzíti a különböző méretű palackokat és poharakat, meggátolja, hogy azok menet közben összekoccanjanak, így mérsékli a zajt. Emellett a nagyobb, 60 wattos töltési teljesítménnyel bíró USB-C csatlakozók gyorsabban töltik a mobiltelefonokat, illetve utazás közben egy nagyobb teljesítményű laptopot is ki tudnak szolgálni. A zajcsillapítási megoldások között találhatók az LM számára fejlesztett speciális mintázatú abroncsok, amelyek kisebb gördülési zajjal járulnak hozzá a korábbinál is csöndesebb utastérhez.

-Hirdetés -

Fotó: Smarter Media