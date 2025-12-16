Itt a vége: jelenlegi formájában megszűnik a Ford tisztán elektromos pickupja!

Az Egyesült Államok újautó-piaca emberemlékezet óta elképzelhetetlen a Ford pickupjai nélkül, különösen az F-150 nélkül, amely hosszú évek óta a legkelendőbb modell az országban. Ennek tisztán elektromos kivitele a Lightning szóval kiegészített típus, amely a maga kategóriájában szintén első, de még így is olyan kevés fogy belőle, hogy a Fordon belül is a legkevésbé kelendő modellnek mondhatja magát. Így nem is olyan meglepő, hogy már korábban felröppent a pletyka az F-150 Lightning megszüntetéséről.
Bár a Ford most elismerte, jelenlegi formájában tényleg távozik a kínálatból, valójában az F-150 Lightning név marad. Fontos különbség azonban, hogy a hamarosan bemutatkozó következő generáció EREV hajtásláncot kap. Ennek lényege, hogy a platóst továbbra is a villanymotorok mozgatják majd, továbbra is lesz benne nagyfeszültségű akkumulátor, viszont a képlet kiegészül egy belső égésű motorral. Utóbbi nem áll mechanikai összeköttetésben hajtott tengellyel, csupán "generátorként" funkcionál. Így az eredetileg nagyjából 515 kilométeres hatótávval bíró pickup akár 1200 kilométert tudhat két töltés/tankolás között. Emellett megmarad a "villanyautós" dinamika is, amit a Ford elmondása szerint a mostani villany-pickup felhasználók kifejezetten szeretnek.
Nem a Ford az egyetlen, aki hasonló lépésre szánja magát. Az F-150 Lightning így a RAM 1500 REV közvetlen riválisává válik, de hatótávnövelő benzinmotoros megoldással dobja piacra a saját platósát a Volkswagen amerikai almárkájaként működő Scout is, a Terrát. Ahogyan ezek elődeit sem értékesítették Európában, úgy szinte biztosra vehető, hogy sem a Ford, sem a RAM pickupja nem lesz kapható a kontinensen, viszont a Scout kapcsán egyelőre nem lehet ennyire egyértelmű kijelentéseket tenni.