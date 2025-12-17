Eredetileg a Fiat tisztán elektromosra tervezte az 500-as aktuális generációját, azonban a magas ár és az alacsony hatótáv miatt nem aratott túl nagy sikert, ezért volt, hogy több hónapig állt a gyártása is. Végül az olaszok elkészítették a "Hybrid" verziót
is, amely a gyakorlatban egy lágy hibrid rendszert takar. Az 1,0 literes, háromhengeres benzinmotorra épülő hajtáslánc csúcsteljesítménye 65 lóerő 92 newtonméteres forgatónyomatékkal. A végsebessége kiviteltől függően 150-155 km/óra, míg a 0-100 km/órás sprintje 16,2-17,3 szekundum. Ellenben a váltó szempontjából nincs különbség, mindegyik 500 Hybrid hatgangos manuálissal készül.
Magyarországon jelenleg kizárólag a Torino Launch Edition felszereltséggel konfigurálható a típus, amelynek indulóára így 8 490 000 forint. Ez pedig gyakorlatilag a végösszeg is amennyiben a vásárlónak megfelel a fehér árnyalat, ellenkező esetben további 290 ezer forintot számítanak fel fényezésért.
Viszonyításképpen a tisztán elektromos változat 10 990 000 forintról indul, vagyis ennél lényegesen olcsóbb a "Hybrid". Ellenben ha valaki a legolcsóbb Fiatot keresi, akkor a Pandina (korábban Panda) lesz a nyerő az 5 990 000 forintos kezdőárával, de a sima benzines Grande Panda is kijön az új 500-as árából, mivel 7 190 000 forinttól konfigurálható, sőt, még a hibrid kivitel is hazavihető ennyiből, mivel Pop felszereltséggel 8 190 000 forint a indulóára.
One thought on “Már hazánkban is rendelhető az új benzinmotoros Fiat 500! Tényleg annyival olcsóbb?”
Kicsi, gyenge, lassú, drága, nyerő!