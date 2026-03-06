Már készül az új Volkswagen Golf: íme a sziluettje!

A Volkswagen wolfsburgi központjában először a dolgozóknak mutatták meg a következő generációs Golf sziluettjét. A képet Daniela Cavallo, az üzemi tanács vezetője fedte fel a munkásoknak, az Automotive News Europe értesülései szerint az összejövetelen tartós taps fogadta a bejelentést. „A Golf egyszerűen a város, a gyár, a márka és a csoport identitásának része” – mondta Cavallo a találkozón jelenlévőknek. Hozzátette: „És pontosan ezért marad a Golf wolfsburgi autó a kilencedik generációjában is.” Ehhez azonban fontos hozzátenni, hogy bár a jelenlegi Volkswagen Golfot is Wolfsburgban gyártják, a belső égésű motorral szerelt változatok összeszerelése 2027 nyarától Mexikóba költözik. Az átállás lehetővé teszi a wolfsburgi gyár számára, hogy felkészüljön a VW Csoport új SSP platformjára épülő villanyautók gyártására. A várhatóan ID. Golf néven érkező, és a sziluett alapján a jelenlegi formavilágtól kevéssé eltérő, kilencedik generációs Golf mellett a T-Roc elektromos utódját is Wolfsburgban fogják gyártani az új SSP platformon.

