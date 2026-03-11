Megkezdődött Európában a legújabb Jaecoo modell forgalmazása! Mutatjuk, mit tud a hozzánk is érkező 8-as!

Bemutatkozott Nagy-Britanniában a Jaecoo legújabb csúcsmodellje, amely a 8-as számot kapta névként. Méretében nagyobb, mint az itthon is kapható 7-es, azonban a külsején több helyen is visszaköszönnek a már korábban látott stílusjegyek. Ilyen többek között a függőlegesen elhelyezett lamellákkal játszó hűtőmaszk, vagy épp a karosszériába visszahúzódó kilincsek.

A műszerfalon sincsenek forradalmi újítások, viszont a 7-eshez képest kisebb központi érintőképernyő került középre. Mind a digitális műszeregység, mind az érintőképernyő 12,3 colos, ezzel szemben a 7-esben utóbbi 13,2 vagy 14,8 colos felszereltségtől függően. Ugyanakkor a most bemutatott csúcsmodellben többen elférnek, hiszen kiviteltől függően hat vagy hét üléssel készülhet.

Ugyanakkor az Executive és a Luxury csomag között a hajtáslánc szempontjából nincs különbség. Mindkettőben a Chery nemzetközi piacra kifejlesztett úgynevezett SHS-P konnektoros hibrid szisztémája dolgozik. Ennek alapját 1,5 literes, négyhengeres benzines erőforrás adja, a villanymotorokkal kiegészülve az autó összteljesítménye 428 lóerő és 580 newtonméter. A képletet az egyelőre ismeretlen méretű (de nagy valószínűséggel 34,5 kilowattórás) nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé, amely a márka állítása szerint 134 kilométeres tisztán elektromos hatótávot tesz lehetővé, míg a kombinált táv 1 127 kilométer is lehet.

Bár a hivatalos bemutató egyelőre csak Nagy-Britanniában történt meg, a Jaecoo magyarországi képviselete már az idei év korábbi szakaszában jelezte, a 8-as hazánkban is kapható lesz. Az árról nincs pontos információ jelenleg, de a 7-esnél biztosan többet fognak érte kérni.