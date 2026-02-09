Nem titkolózik tovább a Škoda: ilyen hajtásláncokkal lesz kapható az Epiq!

Egyre közelebb a Škoda Epiq világpremierje, azonban a márka nem várta meg a teljes leleplezést, már most közzétette a részletes technikai információkat. Íme a legfontosabb adatok!
Bár a színes álcafóliában csomagolt Epiq már többek között nálunk is látható volt, a Škoda csak most hozta nyilvánosságra a médiaoldalon a saját felvételeit. Ezzel együtt pedig az is kiderült, milyen hajtásláncokkal lehet majd megvásárolni a csehek eddigi legkisebb tisztán elektromos SUV-ját, amely ezzel együtt várhatóan a legolcsóbb is lesz egyben. A Volkswagen konszern Electric Urban Car Family termékcsalád részeként bemutatkozó Epiq összesen háromféle hajtáslánccal készül majd, azonban ettől független a mérete. Minden esetben 4,17 méter hosszú, 1,80 méter széles, 1,58 méter magas, míg a tengelytávja 2,60 méter. Szintén kiviteltől független a csomagtér mérete, amely 475 liter, viszont a hátsó ülések lehajtásával 1344 literre bővíthető a kapacitás. A különböző hajtásláncok közti eltérések az alábbi táblázatban olvashatóak.