Nem titkolózik tovább a Škoda: ilyen hajtásláncokkal lesz kapható az Epiq!

Bár az autó külsejét egyelőre csak álca alatt mutatták meg, az Epiq technikai specifikációját nyilvánosságra hozta a Škoda

Gorzás Gergő 0 , , , , , , , ,

Egyre közelebb a Škoda Epiq világpremierje, azonban a márka nem várta meg a teljes leleplezést, már most közzétette a részletes technikai információkat. Íme a legfontosabb adatok!

Bár a színes álcafóliában csomagolt Epiq már többek között nálunk is látható volt, a Škoda csak most hozta nyilvánosságra a médiaoldalon a saját felvételeit. Ezzel együtt pedig az is kiderült, milyen hajtásláncokkal lehet majd megvásárolni a csehek eddigi legkisebb tisztán elektromos SUV-ját, amely ezzel együtt várhatóan a legolcsóbb is lesz egyben. A Volkswagen konszern Electric Urban Car Family termékcsalád részeként bemutatkozó Epiq összesen háromféle hajtáslánccal készül majd, azonban ettől független a mérete. Minden esetben 4,17 méter hosszú, 1,80 méter széles, 1,58 méter magas, míg a tengelytávja 2,60 méter. Szintén kiviteltől független a csomagtér mérete, amely 475 liter, viszont a hátsó ülések lehajtásával 1344 literre bővíthető a kapacitás. A különböző hajtásláncok közti eltérések az alábbi táblázatban olvashatóak.
Kivitel neve Epiq 35 Epiq 40 Epiq 55
Maximális teljesítmény (LE) 114 133 208
Maximális nyomaték (NM) 267 267 290
Akkumulátor típusa LFP LFP NMC
Maximális töltési sebesség (AC/DC, kW) 11/50 11/90 11/133
Töltési idő 10-80% DC csatlakozón (perc) Nincs adat 28 23
Saját tömeg, sofőrrel (kg) 1542 1542 1544
Végsebesség (km/óra) 150 150 160
Gyorsulás 0-ról 100 km/órára (másodperc) 11,0 9,8 7,4
Várható fogyasztás (kWh/100 km) 13,0 13,0 13,1
Teljes/ hasznos akkumulátorkapacitás (kWh) 38,5/37,0 38,5/37,0 55,0/51,7
Várható hatótáv (km) 315 315 430

You May Also Like

31 villanyautót merítettek nullára a magyar utakon, mutatjuk, melyik bírta a legtovább!

Gorzás Gergő 1
PEUGEOT

22 milliárd eurót bukott a Stellantis az elhibázott villanyautó-stratégia miatt

Németh Kornél 0

Már gyártják a Subaru új, hozzánk is érkező SUV-ját!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?