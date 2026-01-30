Olcsó villanyautót dobott piacra az MG az angoloknál: vajon hozzánk is eljuthat?

Az MG4 EV Urban a hagyományos MG4 EV olcsóbb, városi környezetre optimalizált változata. Kinézetében is eltér a már jól ismert MG4 EV-től. A hagyományos változat éles vonalai és cápaorra helyett az MG4 EV megrajzolásánál minimalista, szinte Tesla-stílusú megközelítést választottak a tervezők. Rövidebb a motorháztető, kerekebb az orr és kevésbé hangsúlyosak a légbeömlők. Az első fényszórók kisebbek és íveltebbek, illetve az Urban modell alapfelszereltségként tetősínekkel is rendelkezik.Műszakilag azonban még komolyabb különbségek fedezhetők fel. Egyrészt az Urban egy teljesen másik, modernebb platformra épül, másrészt az újdonság elsőkerék-hajtású, míg a hagyományos MG4 EV hátul teker. Az Urban 43 kilowattórás és 54 klilowattórás akkuval is készül, az előbbi 323 kilométer, az utóbbi pedig 411 kilométer hatótávolságot ígér.Az Egyesült Királyságban a Comfort Standard Range alapváltozat indulóára 23 495 font, ami szinte tűpontosan 10 millió forintnak felel meg. Valószínűleg hamarosan Magyarországra is érkezik az MG4 Urban EV, ám azt fontos megjegyezni, hogy árak terén még tippelni sem igazán érdemes jelenleg. Persze, a brit árak némi támpontot adhatnak, ám ez még nem garancia semmire.