Olcsó villanyautót dobott piacra az MG az angoloknál: vajon hozzánk is eljuthat?

Ne tévesszen meg az MG4 Urban EV neve, az újdonság jelentősen különbözik a hagyományos MG4-től

Németh Kornél 0 , , , , , , , ,

Új platformon, az első kerekeket hajtva jelent meg egy olcsóbb MG4 változat az egyesült Királyságban, amelyet a hagyományos MG4 mellett forgalmaz a gyártó.

Az MG4 EV Urban a hagyományos MG4 EV olcsóbb, városi környezetre optimalizált változata. Kinézetében is eltér a már jól ismert MG4 EV-től. A hagyományos változat éles vonalai és cápaorra helyett az MG4 EV megrajzolásánál minimalista, szinte Tesla-stílusú megközelítést választottak a tervezők. Rövidebb a motorháztető, kerekebb az orr és kevésbé hangsúlyosak a légbeömlők. Az első fényszórók kisebbek és íveltebbek, illetve az Urban modell alapfelszereltségként tetősínekkel is rendelkezik. Műszakilag azonban még komolyabb különbségek fedezhetők fel. Egyrészt az Urban egy teljesen másik, modernebb platformra épül, másrészt az újdonság elsőkerék-hajtású, míg a hagyományos MG4 EV hátul teker. Az Urban 43 kilowattórás és 54 klilowattórás akkuval is készül, az előbbi 323 kilométer, az utóbbi pedig 411 kilométer hatótávolságot ígér. Az Egyesült Királyságban a Comfort Standard Range alapváltozat indulóára 23 495 font, ami szinte tűpontosan 10 millió forintnak felel meg. Valószínűleg hamarosan Magyarországra is érkezik az MG4 Urban EV, ám azt fontos megjegyezni, hogy árak terén még tippelni sem igazán érdemes jelenleg. Persze, a brit árak némi támpontot adhatnak, ám ez még nem garancia semmire.

You May Also Like

Nagyobb akkumulátor és gyorsabb töltés: így fejlődnek a VW villany-furgonjai

Horváth András Nagyobb akkumulátor és gyorsabb töltés: így fejlődnek a VW villany-furgonjai bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Új akkumulátor és nagyobb hatótáv a Ford villanyautóiban

Horváth András Új akkumulátor és nagyobb hatótáv a Ford villanyautóiban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napelemes villanyautót épített a Nissan: mutatjuk, mennyit töltődik egy nap alatt!

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?