Tolnád magad előtt a világító csillagot? Íme az első képek az új S-osztályról!

Fűtött biztonsági övvel és világító motorháztető-dísszel frissül a Mercedes-Benz zászlóshajója

Megvillantották az újdonság fényjátékát a Stuttgartiak a bemutató előtt: rengeteg részlet derült ki előzetesen a ráncfelvarrott Mercedes-Benz S-osztályról.

Bár az S-osztály ráncfelvarrásának teljes leleplezése csak január végén esedékes, két fotóval és több érdekes részlettel is előrukkolt a Mercedes-Benz, hogy csillapítsa a kedélyeket. A márka vezérigazgatója, Ola Källenius elárulta: több, mint 2700 alkatrészt, nagyjából az autó felét módosították a frissítéssel. Két különös részletet mindenképp megéri kiemelni, ilyen például a motorháztetőn a világító csillagdísz, illetve a fűtött biztonsági öv, amelynek egyik célja, hogy hideg időben kényelmesebbé tegye az öv használatát, így állítólag még kevesebben lesznek majd, akik nem kötik be magukat.

