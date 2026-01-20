Újabb modellt frissített a Kia! Bemutatták Dél-Koreában az új Nirót!

Nyilvánosságra hozta a Kia az első fotókat a frissített Niróról, mutatjuk, milyen lett!

Közzétette a Kia a ráncfelvarrott Niróról készült fotókat Dél-Koreában, ám várhatóan hamarosan hozzánk is érkezik az újdonság. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla!

Manapság a Kia nem gondolja túl az új modellek külsejét, de a frissítések alkalmával is biztosra mennek. Nincs ez másként a Niro esetében sem, az Opposites United formanyelv mentén varrták fel a típus ráncait, így a frontrészen megjelent a "csillagtérkép" a nappali menetfényekben. Általánosságban sokkal letisztultabb formatervet álmodtak az autónak, elöl a lámpatesteken túl csak a márkajelzés, valamint egy fekete díszbetét található. Igazán oldalt tetten érhető a változás: a C-oszlop mögül eltűnt a szürke díszítőelem, így a Niro megjelenése egységesebb, elegánsabb lett. A hátsó lámpatestek íve megmaradt, viszont a grafikán itt is módosítottak, talán ebből a szemszögből lesz a legegyszerűbben felismerhető a többi Kia modell mellett. Az utastérben általánosságban kevesebb a zongoralakk, viszont jó hír, hogy fizikai gombok még mindig akadnak szép számmal - ahogy a külön klímapanelt is meghagyták. A korábbi kijelzőket viszont lecserélték, immár a Niróban is a legtöbb Kiában használatos dupla képernyős megoldása található a műszerfalon egy üveglap alá rendezve - mindkettő 12,3 colos. A Kia egyelőre nem hozta nyilvánosságra, milyen hajtásláncokat kínál majd a frissített változathoz, de a közleményben leírtak szerint, erre csupán márciusig kell várni. Egyelőre nem tudni, Európában mikor érkezhet az új változat, illetve azt sem, milyen áron értékesítik majd.

