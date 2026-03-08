Videó: így halt bele az öreg Audi a végsebesség-tesztbe!

Huszonéves járművekkel végsebesség-tesztet csinálni mindig kockázatos: közel sem biztos, hogy túl fogja élni a technika. Láttunk már az ilyen videókban átégő hengerfejtömítést, eldurranó vízcsöveket és kikönyöklő dugattyút is, ráadásul a legtöbb esetben olyan autóktól, amelyek hétköznapi igénybevétel mellett még évekig működhettek volna gond nélkül. Tartósan végsebességgel használni egy autót sokszoros terhelés a motornak, mivel a legtöbb erőhatás a sebességhez viszonyítva négyzetes arányban nő. Ilyen terhelésnél a kezdődő, vagy épp rejtőzködő hibák pillanatok alatt eszkalálódhatnak az autó számára végzetes problémává. Szerencsére most nem ez történt, a felvételek alapján valószínűleg csak a szöghelyzet-jeladó köszönt el, ám a tesztnek így is idő előtt vége lett. Az autónak ráadásul több egyéb hibája is akad, így már nem gazdaságos felkészíteni a következő műszaki vizsgájára: a videó készítői elárulták, hogy az Audit azóta már leadta a tulajdonosa a bontóban.

-Hirdetés -