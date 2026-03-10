Villanyautó-töltés 7 perc alatt? A BYD után a Geely is bevállalta az 1500 kilowattos töltőt!

A Geely bejelentette, hogy 2103 kínai töltőállomásán növelte 1500 kilowattra a töltési sebességet. Ez a hálózat jelenleg 215 várost fed le, és 6269 töltőpontot foglal magában. Az 1500 kilowattos, tehát 1,5 megawattos csúcsteljesítményt a 2026-os Zeekr 001 modellel demonstrálták. A műszaki bemutatók során a jármű nagyjából 7 perc alatt érte el 10%-ról a 80%-os töltöttségi szintet. A hivatalos adatok szerint azonban a rendszer 900 voltos nagyfeszültségű architektúrát használ, amely 1488 amper maximális áramerősséggel párosul, vagyis csak megközelíti az 1500 kilowattot. Mivel a helyi elektromos hálózatok ezt a teljesítményt nem bírnák tartósan, ezért a Geely minden töltőállomáson 300 és 500 kWh közötti puffer akkumulátorokat használ, amelyeket a hálózatnak megfelelő tempóval töltik fel, az autók pedig innen kapják az áramot. Így akár napi 50-60 jármű töltését is képesek biztosítani a helyszínen tárolt áramból.

