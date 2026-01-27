Az Audi dizájnfőnöke is felszólalt a képernyők térhódítása ellen

A képernyők átvették az uralmat az új autók utasterében. A költségcsökkentés a legnyilvánvalóbb ok, mivel az autógyártók számára olcsóbb az egyébként is kötelező infotainment képernyőbe tolni a funkciókat, és megspórolni a fizikai gombokat. Ennél azonban többről van szó, hiszen Kína, a világ legnagyobb autópiaca az okostelefon-szerű műszerfalakat részesíti előnyben, erről a piacról pedig senki sem szeretne lemondani. Ideális esetben az autógyártók a regionális preferenciáktól függően különböző műszerfal-elrendezéseket is kidolgozhatnának, de ez ismételten pénzbe kerül. Sajnos az utóbbi években az Audi is engedett az érintőkijelzők csábításának, néhány új modellben három képernyő foglalja a műszerfalat, illetve még a tükrök is digitálisak, például a fent látható új S6 Avant e-tron esetében is. A vállalat kreatív igazgatója azonban vissza akarja hozni azt, ami egykor nagyszerűvé tette az Audi belső tereit: minőségi anyagokat és az úgynevezett „Audi kattanást”.A Top Gear magazinnak adott interjújában Massimo Frascella kimondta, amit itt, Európában a legtöbben gondolunk: „A nagy képernyők nem a legjobb élményt nyújtják. Ez öncélú technológia. Nem arról van szó, hogy emiatt el szeretnénk venni dolgokat, hanem arról, hogy a technológiát és a funkcionalitást olyan módon kínáljuk, ami előnyös a vásárló számára. És prémiumérzetet ad. Ez a digitális és analóg megoldások keverése, a tapintás, a minőségérzet, ami fontos az Audi számára. Ezek tették az Audit azzá, ami.”Míg az Audi vállalja, hogy eltávolodik a mai képernyő-őrülettől, a Mercedes másképp látja a dolgokat. Gorden Wagener leköszönő dizájnfőnök azt állítja: "A képernyőkön vizuális élményt szeretnénk adni, akadnak, akik filmet néznének rajta, és hasonlók. Szóval igen, nagy képernyőkre van szükség." Wagener gészen odáig merészkedett, hogy nyíltan kritizálta az Audi új, Concept C névre keresztelt tanulmányát, amikor így fogalmazott: „a belső tér úgy néz ki, mintha 1995-ben tervezték volna”.