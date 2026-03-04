Befért 10 millió forint alá itthon a BYD legújabb modellje! Íme a pontos ára!

Tavaly novemberben már alaposan körbejártuk az Atto 2 DM-i kivitelét, viszont egészen mostanáig kellett várni a hazai árlistára. A BYD ezúttal sem variálta túl, Active és Boost csomagok közül lehet választani, viszont a kettő között nagyon komoly technikai eltérések is akadnak.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A hajtáslánc alapját képező 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor egységes, viszont a rendszerteljesítmény eltér. A belépő szinten 164, míg a csúcsmodell esetében 209 lóerőt ígér a márka. Ugyanakkor a nyomatékban nincs differencia, mindkét esetben 300 newtonmétert tud az Atto 2.

-Hirdetés -

Talán a legkomolyabb különbség az Active és a Boost csomagok között a nagyfeszültségű akkumulátorban keresendő. Az olcsóbb verzióba 7,8 kilowattórás csomag kerül, amely 40 kilométert tudhat két töltés között vegyes üzemben, városban maximum 110 kilométert, míg a teljes hatótáv 930 kilométer környékén alakulhat a BYD szerint. Ezzel szemben a csúcsmodell 18 kilowattórás akkumulátort kap, 90 kilométeres kombinált, 150 kilométeres városi hatótávval, a benzinmotorral kiegészülve pedig akár az 1000 kilométer is meglehet két tankolás/töltés között. Az üzemanyagtartályban nincs különbség, egységesen 45 literes.

Az Atto 2 DM-i Active felszereltséggel 9 999 000 forinttól lesz elérhető az alapáras színnel, ellenkező esetben további 310 ezer forintot számolnak fel. A Boost valamivel drágább, 11 199 000 forinttól vihető, ezt az árat pedig maximum a fényezés tornázhatja feljebb.