Ebből a Škodából nem fogsz sokat látni!

Bizonyos szempontból a Kushaq a Škodánál fontos mérföldkő, mivel ez volt az első típus, amelyet az MQB-A0-IN platformra építettek. Visszatérő mottó a SUV esetében az "Indiában fejlesztve Indiának" ezzel is utalva arra, kinek szánták elsősorban, de a megalkotásában természetesen a csehországi csapat is részt vett. A 2021-ben bemutatott típusból azóta közel 100 ezer fogyott, most viszont elérkezett a ráncfelvarrás ideje.
"Indiában egy ráncfelvarrásnak első pillantásra láthatónak kell lennie"
- mondta Romain Bucaille, az új Kushaq formatervezője. Ezt pedig a Škoda ki is maxolta, hiszen elöl a márka többi modelljéhez mérve óriási hűtőmaszkot találni, amely ráadásul háttérvilágítást is kapott. A cseh márka újonnan bemutatott típusai Európában már egyáltalán nem kapnak emblémát (elég csak a legutóbb bemutatott Elroq
villanyautóra gondolni), de a kifejezetten az ázsiai piacra készülő Kushaq még a frissítés után is továbbviszi a klasszikus márkajelzést. Hátul más a helyzet, mivel itt már csak felirat formájában jelenik meg a gyártó - igaz ez is kontúrvilágítással.
A frissítéssel a Kushaq műszerfaláról is eltűnik az analóg óracsoport, a helyét egy 10,25 colos digitális műszeregység veszi át. Középen eddig is volt érintőképernyő, azonban ezt is egy modernebb 10,1 colos egységre cserélik.
Motorfronton kétféle opció áll majd az indiai vásárlók rendelkezésére: a belépő szinten a 114 lóerős 1,0 literes TSI erőforrás nyolcfokozatú automata vagy hatgangos manuális váltóval. A csúcsmodellbe 1,5 literes TSI kerül 148 lóerővel, amely kizárólag hétfokozatú DSG-vel lesz konfigurálható. Magyarországon szinte biztosan nem lesz kapható, hiszen a frissítés előtti kivitelt sem forgalmazták hazánkban.