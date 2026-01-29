Ez ma a Mercedes-Benz legjava? Komoly ráncfelvarráson esett át az S-osztály!

Átfogó modellfrissítésen esett át a Mercedes-Benz S-osztály: az autó több mint fele – mintegy 2700 részegység – új fejlesztésű vagy jelentősen továbbfejlesztett az eddigi zászlóshajóhoz képest. Külső megjelenésében az S-osztály még karakteresebb és még kifejezőbb státuszszimbólum lett, ehhez 20 százalékkal nagyobb hűtőrácsot rajzoltak rá, ami innentől LED világítást is kaphat, illetve az új Digital Light fényszórókba is belecsempészték a csillagdíszt. Hogyha pedig abszolút ki akarnál tűnni a tömegből, akkor jó hírünk van: nem maradt le a már korábban beharangozott, világító csillagdísz sem a gépháztetőről. Hátul a krómkeretes, csillagmotívummal díszített új lámpatestek, oldalról pedig az opcionális, oldalsó küszöbökből földre vetített Mercedes-Benz felirat hangsúlyozza a luxust.Az utastérben alapfelszereltség az MBUX Superscreen: a 14,4 colos központi és a 12,3 colos utasoldali kijelző egyetlen, folytonos üveglap alatt jelenik meg, kiegészülve a 12,3 colos digitális műszeregységgel. A negyedik generációs MBUX infotainment több AI-technológiát integrál, amelyek egy új, érzelmek kifejezésére is képes, interaktív „Hey Mercedes” virtuális asszisztensben jelennek meg. A Zero Layer felület azonnal a releváns appokat, funkciókat mutatja, az MBUX Surround Navigation Google Maps-alapú, 3D-s környezetábrázolást, kiterjesztett valóság funkciós szélvédőre vetített kijelzőt és új navigációs élményt kínál. Az MBUX Notes és Calendar funkciókkal az autó mozgó irodává válik: az integrált videókonferencia-funkciók mellett az utasok diktálhatnak, az AI jegyzeteket készít, rendez, és e-mailen vagy felhőn keresztül továbbítja őket.Az új S-osztály utasterében új anyagvilággal kényeztet, ilyen például a nyitott pórusú fa, a fémes textilfelületek, illetve az új bőrszínek. A tempomat billenőkapcsolója és a hangerőszabályzó görgője pedig egyértelmű kijelentés: a márka figyel a tulajdonosok visszajelzéseire. A korábban beharangozott, 44 °C-ig fűthető biztonsági öv sem maradt el, ahogy a digitálisan vezérelt szellőzők, a kabinban az ultrafinom részecskéket is kiszűrő új ionizált szűrőrendszer, valamint a Burmester 3D és 4D hangrendszerek sem. A hátsó üléssorban két, 13,1 colos kijelző és levehető MBUX-távvezérlők kaptak helyet. A Manufaktur program két új színnel kibővített bőrkárpit- és díszítőelem-választékkal, a Manufaktur Made to Measure pedig 150 feletti külső, illetve 400 feletti belső színnel, valamint egyedi tanácsadással kínál korlátlan személyre szabhatóságot.Az új S-osztály is megkapja a Mercedes-Benz Operating System rendszert, ezzel távoli frissítéseket is kaphat. A vezetés és parkolás támogatását az új MB.Drive rendszercsalád adja: tíz külső kamera, öt radar és tizenkét ultrahangos szenzor dolgozik együtt egy nagy teljesítményű vezérlőegységben, amely valós időben értelmezi a forgalmi környezetet. A tudása menet közben a távolságtartó és sávtartó funkcióktól a proaktív sávváltáson és a kereszteződés megközelítésekor automatikus lassításon át egészen a városi környezetben való közlekedés intelligens támogatásáig terjed, míg parkoláskor 360 fokos kamerával, tolató manőver-asszisztenciával és vizuális felni-védelemmel könnyíti meg a sofőr dolgát.Motorválaszték terén marad a V8, illetve a hathengeres benzin- és dízelmotorok is, valamint a 100 km körüli WLTP szerinti elektromos hatótávot kínáló plug-in hibridek is választhatók. A csúcsváltozat S 580 4matic 537 lóerőre és 750 newtonméterre képes V8-as, az alá pozicionált S 450 és S 500 soros, hathengeres benzinesek nyomatéka 600, illetve 640 newtonméterre nőtt. Az S 580e, illetve S 450e néven kínált konnektoros hibridek nagyobb teljesítményt, finomabb váltásokat és WLTP szerint kb. 100 km tisztán elektromos hatótávot biztosítanak, az S 350d és S 450d dízelváltozatok pedig elsőként kapnak elektromosan fűtött katalizátort a gyorsabb, hatékonyabb emissziókezeléshez. Mindegyik változat lágyhibrid rendszerrel párosul, amely 17 kilowattos integrált indítógenerátort és 48 voltos rendszert jelent.Nem marad el az Airmatic légrugózás, sőt, opcionálisan E-Active Body Control egészíti ki, amely intelligens csillapításszabályozást használ: minden keréken külön-külön szabályozza a rugó- és csillapítóerőt, így nemcsak a dőlést, hanem a bólintó mozgásokat is ellensúlyozza. Oldalirányú ütközés esetén pedig a rendszer a másodperc töredéke alatt emeli meg a karosszériát, hogy csökkentse a becsapódás hatását. A hátsókerék-kormányzás alapáron 4,5°-os, opcionálisan 10°-os. Így közel két méterrel, 10,8 méterre csökken a fordulókör, miközben nagy sebességnél párhuzamos kormányzással növeli a stabilitást.​