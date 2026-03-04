Új ferdehátút villantott a Chery, vajon Európában kelendő lenne?

A névválasztás ezúttal sem sikerült a legjobban, a 4,2 méter hosszú ferdehátú a QQ3 EV jelölést kapta. A március 10-étől elérhető modell viszonylag jól startolt a kínai piacon, ugyanis a február 7-én megnyílt előrendelés során mindössze három óra leforgása alatt 27 319 foglalás érkezett rá, mindezt úgy, hogy a hivatalos árát egyelőre nem fedték fel, az igénylőknek is nagyjából 4800 forintot kellett kifizetniük.

Az autó belépő szinten 78 lóerőt kínál, de a csúcsmodellben sincs több 121-nél. Nagyfeszültségű akkumulátorból ugyancsak kétféle választható: 29,5 vagy 41,3 kilowattórás. A WLTP-nél engedékenyebb kínai CLTC ciklus szerint számolt hatótáv a Chery szerint 310-420 kilométer körül alakulhat az aksi méretének függvényében.

Sajnos a magyarországi forgalmazásról nincs hír, de még az sem biztos, hogy egyáltalán Európában kapható lesz a típus. Amennyiben a Chery mégis úgy döntene, hogy a QQ3 EV-t elhozza kontinensünkre is, úgy biztosan drágább lenne, mint a népköztársaságban, ahol az alapkivitel várhatóan 3 millió forintnak megfelelő összeg környékén nyit - legalábbis az általában jól értesült CarNewsChina várakozásai szerint.