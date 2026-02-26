Újabb márkát hoz Európába az Omoda és a Jaecoo után a Chery! Vajon hozzánk is érkezik?

Ahogyan az Omoda és a Jaecoo márkanevek is különböző európai szavak „összeollózásából születtek, úgy a Lepas is. Állítólag a „Leopard, „Leap, „Passion (magyarul: leopárd, ugrás/ szökkenés, szenvedély) szavakból tevődik össze, de aligha ez lesz a legkomolyabb vonzóereje a márkának. Ellenben az első termék, amelyet Európában, pontosabban elsőként Nagy-Britanniában bemutatnak, már közelebb vihet az igazsághoz.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Ez pedig a zászlóshajóként emlegetett L8, amely természetesen egy SUV. A brit piaci bevezetés kapcsán kiadott közleményben egyelőre nem közöltek pontos technikai paramétereket, csupán annyit, hogy az L8 is a Chery globális piacra szánt platformjára épül. Ugyanakkor Indonéziában már forgalmazzák a típust, ahol a Jaecoo 7-ben is megtalálható PHEV hajtáslánccal forgalmazzák – szúrta ki a Carscoops. Vélhetően Nagy-Britanniában is ezt a technológiát kapja a Lepas modellje.

-Hirdetés -

Nagy kérdés, később mely országokban lesznek elérhetőek a Lepas termékei, de figyelembe véve az Omoda, illetve a Jaecoo európai terjeszkedését, valamint a Chery nemzetközi ambícióit, jó esély mutatkozik a magyarországi forgalmazásra, viszont erről egyelőre nincs hivatalos információ.