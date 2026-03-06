Vége a villanyautók legnagyobb problémájának? Megérkezett a 9 perc alatt feltölthető akkucsomag!

A kínai BYD bemutatta az új, saját fejlesztésű Flash gyorstöltő rendszerét, amely egyetlen csatlakozón keresztül képes akár 1500 kW töltőteljesítmény leadására. A cég idén márciusig már 4239 ilyen állomást üzembe is helyezett Kína-szerte, a tervek szerint az év végére 20 000 ilyen töltő üzemel majd. Ezt az 1500 kilowattos töltőteljesítményt azonban csak akkor lehet kihasználni, hogyha a villanyautó akkucsomagja is képes ilyen töltőteljesítményt fogadni. Erre jelent megoldást a szintén saját fejlesztésű Blade akkumulátorok második generációja, amely szintén megérett a sorozatgyártásra.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

E két technológia együtt különösen nagy töltési sebességre képes, ráadásul a külső körülményektől függetlenül. Egy 10%-ról induló és 70%-ig tartó töltés szintideje alig több mint 5 perc, de 10%-ról indulva a 97%-os töltöttség elérése is megvan mindössze 9 perc alatt. A Flash töltő még a töltés sebességét általában szélsőségesen negatívan befolyásoló extrém hideg körülmények között is jól teljesít: -30 C° külső hőmérsékletnél is képes 20-ról 97%-ra tölteni egy második generációs Blade akkut 12 perc alatt. Az új akkucsomag ráadásul a korábbiaknál nagyobb hatótávra is képes, hiszen energiasűrűsége 5%-kal magasabb az előző generációnál. Így a kínai CLTC mérési ciklus alapján akár 1000 km feletti távolságok is teljesíthetők egyetlen töltéssel.

-Hirdetés -

Nem csak Kínában telepítenek azonban ilyen töltőket, a globális terjeszkedés is megindul, Európába is érkeznek a látványos formájú oszlopok. A gyártó azt is bejelentette, hogy melyik lesz az első olyan modell az európai piacon, amelyik megkapja a Blade akkumulátor második generációját, tehát képes lesz a 9 perces töltésre. Ez pedig nem más, mint a Denza Z9GT shooting brake a BYD prémiummárkájától. Az újdonság európai piacokra érvényes specifikációit a következő hetekben hozza nyilvánosságra a Denza.