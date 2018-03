Újszerű autók 3 millió forintig

A piac egyik legolcsóbb új autóit kínáló márkája a Lada, ám még náluk is található olyan bemutatóautó, amely kedvezményesen vihető haza

Egy városi legenda szerint, amikor Henry Fordnak szegezték a kérdést, hogy melyik a legjobb autó, akkor a márkaalapító így felelt: „Az új.” Manapság is rengeteg vásárló gondolja így, ám emiatt sajnos sokan hajszolják magukat súlyos adósságokba. Azok számára, akik nem szeretnének lemondani egy új autó birtoklásáról, de hajlandóak elfogadni, hogy olyan autóba üljenek, amelyben már sokan mások is végigtapogatták az utasteret, optimális választás lehet egy szalonautó. Ezek árából, ha nem is jelentősen, de lecsippentenek a kereskedők. Többnyire valóban csak a bemutatóteremben álltak születésük óta, esetleg néhány tesztkört futottak az érdeklődőkkel. Szóval a használtság jelei csak elvétve figyelhetők meg rajtuk, illetve bennük. Előfordulnak olyan modellek is, amelyeknek az ára megegyezik a teljesen új autó listaárával, azonban a szériaváltozatnál jobban felszerelt. De milyen típusok férnek bele a hárommillió forintos keretbe? Szétnéztünk a szalonauto.hu kínálatában.





A Lada egyik nagy ellenfele a Dacia a hazai piacon

Citroën C3



Már ez a vidám kisautó is megkapta az „Airbumpot”, amely szép lassan valószínűleg a Citroën egyik védjegyévé válik majd. A karosszéria védelmét szolgáló megoldás az autó megjelenését is karakteresebbé teszi, ám a C3 alapfelszereltségben nem szerepel. Viszont a szalonautók között keresgélve olyan modellek is felbukkannak, amelyeken ott díszeleg, hiszen a bemutatótermekben többnyire a látványosabb járművek csábítják a nézelődőket. A C3 alapára 2,9 millió forint, ám bemutatóautókat már 2,75 millió forintért is találni.



Az autó oldalára szerelt Airbump kiegészítővel sokkal látványosabb a C3

Dacia Logan és Sandero



Rendkívül népszerű az új autók között a Dacia Logan és a Sandero. Előbbit picivel kétmillió forint alatt hirdetik újonnan, míg a Sanderót kicsivel kétmillió forint felett. Viszont egy jobban felszerelt, a mindennapi használatra alkalmasabb modell már közelíti a hárommillió forintot mindkét modell esetében. Ebből egy picit lehet spórolni, ha a szalonautók között is körülnéz a vásárló.



A hazai vásárlók egyik kedvence a Dacia Logan

A Logan mellett pedig a Sandero is hasonlóan népszerű, bár egy kicsit drágább

Fiat Panda



Kicsivel hárommillió forint felett indul a Fiat Panda ára, ám a szalonautók árcéduláján átlagosan körülbelül kétszázezer forinttal kisebb összeg látható. Viszont néhány márkakereskedésben még nagyobb kedvezményt is ajánlanak a bemutatóteremben látható, gazdagon felszerelt autókra. Érdemes tehát alaposan körülnézni.



Az alapváltozaton kívül összkerékhajtású és szabadidő-autós kiegészítőkkel felvértezett változat is létezik a Pandából, csak épp jóval drágábban

Lada Granta és Kalina



A Dacia mellett a Lada az egyetlen, ahol kétmillió forint alatt hirdetnek új autót, ám itt is igaz, hogy az elfogadhatóan felszerelt modellek már sok százezer forinttal drágábbak. A szalonauto.hu felületén több tucat Grantát hirdetnek, ám ezek között sok a készleten maradt új autó. Az igazi bemutatóautókra és a velük járó kedvezményre figyelmesen kell vadászni. Egy új Kalina már a hárommillió forint feletti tartományt nyaldossa, de ebből a típusból is találni kedvező feltételekkel kínált bemutatóautót.



A Grantából választható négy vagy ötajtós változat is

A Kalinából is létezik a ferdehátú mellett kombi és a picit megemelt Cross

Opel Corsa



Meglepően sok találat érkezik az Opel Corsára, ám ezek között is rengeteg a készletről kínált új autó. Ebben az esetben is figyelmesen kell keresgélni, ha a vásárló olyan szalonautót keres, amelyre nem az épp futó kedvezményt hirdetik, hanem annál nagyobb diszkontot is kínálnak.



Jelenleg a Selection modellek jelentik a slágert a Corsa esetében

Renault Clio



Kedvező ajánlatokat kínálnak a Renault márkakereskedések a Clio modellekre. Újonnan pont ezer forinttal hárommillió alatt kelletik magukat listaáron, ám a szalonautók néhány százezer forinttal olcsóbban hazavihetők.



Népszerű a kisautók között a Clio, hiszen ára alapból is a 3 milliós határ alatti

Suzuki Celerio



Csalóka a Suzuki legolcsóbb típusa is, hiszen a Celerio 3,3 milliós alapára most egy kedvezménynek köszönhetően 2,65 millió forint. Márpedig ezek a kedvezményes modellek elárasztották a szalonauto.hu felületét, így többnyire készletről árult Celeriókat találni. Türelmes keresgéléssel azonban kifoghatóak az akciós modelleknél még kedvezőbb feltételekkel kínált autók is.



A Vitara jelenleg a legfelkapottabb Suzuki típus, a Swift ára pedig elszállt négymillió forint környékére, így most a Celerio a legolcsóbb a modellpalettán

A felsorolásban csak azok a márkák szerepelnek, ahol egy-két darabnál több szalonautó szerepel a kínálatban. Mellettük előfordulhat néhány más márka típusa is, amely hárommillió forint alatt érhető el, de ezeket nem mertem felírni a listára, mert gyorsan változhat a helyzet, és akár el is tűnhetnek addigra, mire megjelenik a körkép. Azonban említés szintjén azért sorra veszem ezeket is. Elsőként a Ford Ka+ említhető. Ebből a típusból fel-felbukkanhat egy példány, amelyet a bemutatóautó lét után kínálnak eladásra.



Elég vastagon fog a Ford Ka+ árcéduláján a ceruza, de néha felbukkan egy-egy kedvezőbb árú bemutatóautó

A konszerntársak közül a Kia Picanto az ismertebb. Hyundai i10-ből kevesebbet látni az utakon

Érdemes még megemlíteni a Hyundai i10 és a Kia Picanto modelleket, amelyekből szintén feltűnhet egy-két példány, de a Nissan Micrára is érdemes néha rákeresni. Végül a Peugeot 208 és a Škoda Fabia az a két típus, amelyből néhanapján hárommillió forint alá téved egy újszerű példány.



A Fabia Cool ára felülről súrolja újonnan a hárommillió forintot. Egy-két szalonban álló példány beférhet néha 3 millió alá is

Olykor a Nissan Micra és a Peugeot 208-ból is felbukkan egy hárommillió forint alatti bemutatóautó