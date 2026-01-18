Végsebesség-teszten az Év Autója!

A Test Drive Freak Youtube csatornáján sem állt meg az élet a hó miatt, a Mercedes-Benz újdonságát, egy CLA 250+ szedánt vittek ki a korlátlan autópálya-szakaszra a téli hidegben. A 272 lóerőre és 335 newtonméterre képes villanyautó természetesen nem okozott csalódást a dinamikus gyorsításokkal és 200 km/óra feletti végsebességgel, ám ennél érdekesebb adatok is akadtak a műszeregységen, például a töltöttség, illetve a hatótáv visszajelzői. 61 százalékról, valamint 344 kilométeres jósolt hatótávval indult ugyanis a mérés, ráadásul bekapcsolt fűtéssel. Ennek ellenére sem kímélték a villanyautót: 3 kilométernyi óvatosabb felvezetés után már érkezett is a padlógázon rajtolás a pihenő gyorsítósávjából.

A forgalom lehetővé tette, hogy gázelvétel nélkül, 27 másodperc alatt el is érje a 209 km/órára korlátozott végsebességét a CLA.

Ezt követően az útviszonyok, a sebességkorlátozások, illetve a többi közlekedő miatt néhányszor azért kellett lassítani, de így is sikerült alig 12 kilométernyi autópályázással 42 km/óráról 100 km/óra fölé emelni az átlagsebességet, fogyasztás terén pedig kereken 30 kilowattórát írt a műszeregység, amikor lehajtott az autópályáról a CLA. Végül 56 százalékos töltöttséggel és 311 kilométerre visszaesett hatótáv-előrejelzéssel zárta a tesztet az Év Autója. Mivel 15 kilométer megtétele alatt 5 százalékot merült, egyszerű matematika kiszámolni, hogy még ilyen mostoha körülmények között is jó eséllyel meg tudja közelíteni a 300 kilométeres hatótávot, ami mindenképp megsüvegelendő.