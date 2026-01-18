Végsebesség-teszten az Év Autója!
Videó: az Autobahnon vallatták a Mercedes-Benz CLA 272 lóerős 250+ változatát
Fagyos aszfalton, a téli hóesésben vetették alá az Autobahn-tesztnek a németek új, nemrég Év Autója díjat nyert elektromos modelljét.
A forgalom lehetővé tette, hogy gázelvétel nélkül, 27 másodperc alatt el is érje a 209 km/órára korlátozott végsebességét a CLA.Ezt követően az útviszonyok, a sebességkorlátozások, illetve a többi közlekedő miatt néhányszor azért kellett lassítani, de így is sikerült alig 12 kilométernyi autópályázással 42 km/óráról 100 km/óra fölé emelni az átlagsebességet, fogyasztás terén pedig kereken 30 kilowattórát írt a műszeregység, amikor lehajtott az autópályáról a CLA. Végül 56 százalékos töltöttséggel és 311 kilométerre visszaesett hatótáv-előrejelzéssel zárta a tesztet az Év Autója. Mivel 15 kilométer megtétele alatt 5 százalékot merült, egyszerű matematika kiszámolni, hogy még ilyen mostoha körülmények között is jó eséllyel meg tudja közelíteni a 300 kilométeres hatótávot, ami mindenképp megsüvegelendő.