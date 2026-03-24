Tovább öregedett a hazai autópark: ennyi idős ma egy átlagos autó Magyarországon!

2026 februárjában 82 864 személyautó cserélt gazdát Magyarországon, ami hatalmas előrelépést jelent a januári 68 683-hoz képest. Az év első hónapjában ugyanis a tavaly januárihoz viszonyítva 13 százalékkal, és több mint tízezerrel kevesebb átírást regisztráltak. „Az enyhe időjárás hatására jelentősen nőtt a kereslet a használtautó kereskedőknél. Egyértelműen látszik az ügyfélforgalom növekedés a januári hónaphoz képest így ennek okán feltételezhető, hogy januárban sokan februárra halasztották a vásárlásaikat” – fűzte hozzá Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója. aki szerint a február nem hozott nagy meglepetést a vásárolt autók körében, hiszen a magyar használtautó-piacot a német márkák uralják, a Volkswagen pedig jó ideje stabilan vezeti a listát. De ott az Audi is, mint prémium márka, ami azt mutatja, hogy igenis van érdeklődés a használt prémium autók iránt. „Amennyiben a kereslet a következő hónapokban is hasonló ütemben erősödik, akkor 2026-ban ismét stabil forgalomra számíthat a hazai használtautó szektor” – emelte ki a szakértő.
Használtautó tulajdonosváltási toplista – 2026 február (Forrás: Data House)
|Márka
|Darabszám
|Piaci részesedés
|1. VOLKSWAGEN
|8494
|10,25%
|2. OPEL
|8076
|9,75%
|3. SUZUKI
|6760
|8,16%
|4. FORD
|6563
|7,92%
|5. TOYOTA
|5153
|6,22%
|6. BMW
|4999
|6,03%
|7. ŠKODA
|4477
|5,40%
|8. MERCEDES
|3808
|4,60%
|9. RENAULT
|3804
|4,59%
|10. AUDI
|3780
|4,56%
A fent látható, februári adás-vételi adatok alapján készült táblázattól az alábbi kéthavi összesítés mindössze annyiban különbözik, hogy az Audi a Renault elé lépett a kilencedik helyre.
Használtautó tulajdonosváltási toplista – 2026 január-február (Forrás: Data House)
|Márka
|Darabszám
|Piaci részesedés
|1. VOLKSWAGEN
|15478
|10,21%
|2. OPEL
|14676
|9,68%
|3. SUZUKI
|12197
|8,05%
|4. FORD
|11786
|7,78%
|5. TOYOTA
|9498
|6,27%
|6. BMW
|9484
|6,26%
|7. ŠKODA
|8259
|5,45%
|8. MERCEDES
|7372
|4,86%
|9. AUDI
|7034
|4,64%
|10. RENAULT
|6927
|4,57%
A szegmensek terén továbbra is az alsó középkategória, vagyis a C szegmens tarolt a teljes piac 27,73 százalékával, második helyen a kisautók, vagyis a B szegmens kapott helyet 19,71 százalékkal, ezt pedig a felső-középkategória, tehát a D szegmens követi. Így tehát amíg az újautó-piacon már tarolnak a crossoverek, addig használtan a C-SUV és a B-SUV szegmens a negyedik, illetve ötödik helyre fért be a januári és februári összesítés adatai szerint. Érdekesebb kérdés azonban, hogy milyen modellekről van szó pontosan.
Legnépszerűbb modellek – 2026 január-február (Forrás: Data House)
|Márka
|Darabszám
|1. SUZUKI SWIFT
|4997
|2. FORD FOCUS
|4247
|3. VOLKSWAGEN GOLF
|3972
|4. VOLKSWAGEN PASSAT
|3926
|5. OPEL ASTRA CLASSIC
|3680
|6. ŠKODA OCTAVIA
|3624
|7. OPEL CORSA
|2749
|8. BMW 3-AS SOROZAT
|2425
|9. TOYOTA COROLLA
|2260
|10. ŠKODA FABIA
|2178
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatása szerint az elmúlt év végén nem egészen 4,375 millió személygépkocsi volt forgalomban Magyarországon, míg egy évvel korábban 4,263 millió. Érdekességképp 2018-ban még csak 3,642 millió Sokkal fontosabb viszont az autók átlagéletkora, ami tovább romlott az elmúlt évben: 2025 decemberének végére 16,5 évre emelkedett.
A személygépkocsi-állomány átlagos kora (Forrás: KSH)
|Év
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Átlag
|14,2
|14,4
|14,7
|15,0
|15,4
|15,8
|16,2
|16,5
Érdekes kettősség látszik az adatokban – mutatott rá Tóth Péter: „Miközben folyamatosan bővül a személyautó-állomány, az átlagos koruk is egyre magasabb. Ez arra utal, hogy piacot egyre inkább az idősebb használt autók tartják mozgásban, miközben a fiatalabb autó vásárlás sokak számára továbbra is nehezen elérhető. Egyre több autó van az utakon, de egyre nagyobb részük 15–20 éves. Amennyiben a KSH által közölt átlagos korú, vagyis 16 éves gépjármű kínálatot vesszük szemügyre a használtautó-piacon, olyan prémium márkák gyártmányaiba is belebotlunk, amik újkorukban több tízmillió forintért keltek el, mint például az Audi Q7, a BMW 7-es sorozat, a Mercedes-Benz ML osztály. Persze nem árt tudni, hogy ezeknél az autóknál a 250 vagy 300 ezer kilométeres futásteljesítmény csak belépő a használtautó-piacon” – foglalta össze Tóth Péter. A 2025 végén rendszámmal rendelkező 4 374 763 személyautó közül 2 584 058 volt benzinmotoros, 1 364 343 darabot dízelmotor hajtott, míg a hibridek száma 310 217 volt. Az elektromos személykocsik száma viszont csupán 86 372-re rúgott, míg az „egyéb üzemű” 29 773 darabbal volt az utolsó.