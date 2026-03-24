Tovább öregedett a hazai autópark: ennyi idős ma egy átlagos autó Magyarországon!

2026 februárjában 82 864 személyautó cserélt gazdát Magyarországon, ami hatalmas előrelépést jelent a januári 68 683-hoz képest. Az év első hónapjában ugyanis a tavaly januárihoz viszonyítva 13 százalékkal, és több mint tízezerrel kevesebb átírást regisztráltak. „Az enyhe időjárás hatására jelentősen nőtt a kereslet a használtautó kereskedőknél. Egyértelműen látszik az ügyfélforgalom növekedés a januári hónaphoz képest így ennek okán feltételezhető, hogy januárban sokan februárra halasztották a vásárlásaikat” ­– fűzte hozzá Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója. aki szerint a február nem hozott nagy meglepetést a vásárolt autók körében, hiszen a magyar használtautó-piacot a német márkák uralják, a Volkswagen pedig jó ideje stabilan vezeti a listát. De ott az Audi is, mint prémium márka, ami azt mutatja, hogy igenis van érdeklődés a használt prémium autók iránt. „Amennyiben a kereslet a következő hónapokban is hasonló ütemben erősödik, akkor 2026-ban ismét stabil forgalomra számíthat a hazai használtautó szektor” – emelte ki a szakértő.

Használtautó tulajdonosváltási toplista – 2026 február (Forrás: Data House)

Márka Darabszám Piaci részesedés 1. VOLKSWAGEN 8494 10,25% 2. OPEL 8076 9,75% 3. SUZUKI 6760 8,16% 4. FORD 6563 7,92% 5. TOYOTA 5153 6,22% 6. BMW 4999 6,03% 7. ŠKODA 4477 5,40% 8. MERCEDES 3808 4,60% 9. RENAULT 3804 4,59% 10. AUDI 3780 4,56%

A fent látható, februári adás-vételi adatok alapján készült táblázattól az alábbi kéthavi összesítés mindössze annyiban különbözik, hogy az Audi a Renault elé lépett a kilencedik helyre.

Használtautó tulajdonosváltási toplista – 2026 január-február (Forrás: Data House)

Márka Darabszám Piaci részesedés 1. VOLKSWAGEN 15478 10,21% 2. OPEL 14676 9,68% 3. SUZUKI 12197 8,05% 4. FORD 11786 7,78% 5. TOYOTA 9498 6,27% 6. BMW 9484 6,26% 7. ŠKODA 8259 5,45% 8. MERCEDES 7372 4,86% 9. AUDI 7034 4,64% 10. RENAULT 6927 4,57%

A szegmensek terén továbbra is az alsó középkategória, vagyis a C szegmens tarolt a teljes piac 27,73 százalékával, második helyen a kisautók, vagyis a B szegmens kapott helyet 19,71 százalékkal, ezt pedig a felső-középkategória, tehát a D szegmens követi. Így tehát amíg az újautó-piacon már tarolnak a crossoverek, addig használtan a C-SUV és a B-SUV szegmens a negyedik, illetve ötödik helyre fért be a januári és februári összesítés adatai szerint. Érdekesebb kérdés azonban, hogy milyen modellekről van szó pontosan.

Legnépszerűbb modellek – 2026 január-február (Forrás: Data House)

Márka Darabszám 1. SUZUKI SWIFT 4997 2. FORD FOCUS 4247 3. VOLKSWAGEN GOLF 3972 4. VOLKSWAGEN PASSAT 3926 5. OPEL ASTRA CLASSIC 3680 6. ŠKODA OCTAVIA 3624 7. OPEL CORSA 2749 8. BMW 3-AS SOROZAT 2425 9. TOYOTA COROLLA 2260 10. ŠKODA FABIA 2178

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatása szerint az elmúlt év végén nem egészen 4,375 millió személygépkocsi volt forgalomban Magyarországon, míg egy évvel korábban 4,263 millió. Érdekességképp 2018-ban még csak 3,642 millió Sokkal fontosabb viszont az autók átlagéletkora, ami tovább romlott az elmúlt évben: 2025 decemberének végére 16,5 évre emelkedett.

A személygépkocsi-állomány átlagos kora (Forrás: KSH)

Év 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Átlag 14,2 14,4 14,7 15,0 15,4 15,8 16,2 16,5

Érdekes kettősség látszik az adatokban – mutatott rá Tóth Péter: „Miközben folyamatosan bővül a személyautó-állomány, az átlagos koruk is egyre magasabb. Ez arra utal, hogy piacot egyre inkább az idősebb használt autók tartják mozgásban, miközben a fiatalabb autó vásárlás sokak számára továbbra is nehezen elérhető. Egyre több autó van az utakon, de egyre nagyobb részük 15–20 éves. Amennyiben a KSH által közölt átlagos korú, vagyis 16 éves gépjármű kínálatot vesszük szemügyre a használtautó-piacon, olyan prémium márkák gyártmányaiba is belebotlunk, amik újkorukban több tízmillió forintért keltek el, mint például az Audi Q7, a BMW 7-es sorozat, a Mercedes-Benz ML osztály. Persze nem árt tudni, hogy ezeknél az autóknál a 250 vagy 300 ezer kilométeres futásteljesítmény csak belépő a használtautó-piacon” – foglalta össze Tóth Péter. A 2025 végén rendszámmal rendelkező 4 374 763 személyautó közül 2 584 058 volt benzinmotoros, 1 364 343 darabot dízelmotor hajtott, míg a hibridek száma 310 217 volt. Az elektromos személykocsik száma viszont csupán 86 372-re rúgott, míg az „egyéb üzemű” 29 773 darabbal volt az utolsó.